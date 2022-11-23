Метро Киева работает в ограниченном режиме после ракетных ударов ВС РФ, — КГГА

Из-за обстрелов также полностью обесточен электротранспорт Харькова, а из метрополитена проводят эвакуацию людей.

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Метро Киева начало работать в ограниченном режиме после того, как ВС РФ осуществили новые ракетные удары по столице. Об этом предупреждает пресс-служба КГГА.

По данным администрации, метро Киева сейчас работает в ограниченном режиме, поскольку гражданское население использует метрополитен в качестве убежищ от ракетных атак ВС РФ.

Высадка пассажиров будет осуществляться только на тех станциях, где нет массового скопления людей.

"Что касается изменений в работе метро — следите за сообщениями на станциях. Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам", — добавили в КГГА, анонсируя изменения в работе метро Киева.

Помимо этого, из-за новых ракетных ударов и отключения света был остановлен электротранспорт в Харькове. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил мэр областного центра Игорь Терехов. По его словам, после ракетных ударов ВС РФ электротранспорт Киева остановил свою работу, а специалисты осуществляют эвакуацию людей из метрополитена.

"На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", — добавил Терехов в своем Telegram-канале.

Отметим, что 23 ноября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, а ракеты оккупанты выпустили в направлении нескольких крупных городов. В результате прилета российских снарядов Львов полностью обесточен, а несколько районов Кривого Рога остались без света.

Помимо этого, ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву и области, а прилеты ракет зафиксированы по объектам энергоинфраструктуры и жилому многоквартирному дому.