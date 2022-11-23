В Киеве пропало водоснабжение из-за российских обстрелов, – Кличко

Специалисты "Киевводоканала" уже работают над решением проблемы, но в мэрии призывают на всякий случай запастись водой.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов вся столица осталась без воды. Об этом сообщается в телеграм-канале главы города.

В "Киевводоканале" работают над скорейшим решением проблемы. Подачу воды должны возобновить как можно быстрее. Также Виталий Кличко призывает запастись жителей водой.

"Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян", — отметил Кличко.

Также энергетики прилагают усилия, чтобы возобновить подачу электроэнергии в Киеве.

23 ноября после признания РФ страной-террористом в Европарламенте, агрессор нанес массированный удар по украинским городам. Во всех городах Украины вводят аварийные отключения света. Во Львове полностью пропала электроэнергия и вода.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву есть жертвы в нескольких районах. "Прилеты" зафиксированы по объектам критической инфраструктуры и жилой дом.