У Києві зникло водопостачання через російські обстріли, – Кличко

Фахівці "Київводоканалу" вже працюють над розв'язанням проблеми, але у мерії закликають про всяк випадок запастися водою.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли вся столиця залишилася без води. Про це повідомляється у телеграм-каналі голови міста.

У "Київводоканалі" працюють над якнайшвидшим розв'язанням проблеми. Подачу води повинні відновити якнайшвидше. Також Віталій Кличко закликає запастися мешканців водою.

"Фахівці роблять все можливе, щоб повернути воду до будинків киян", — зазначив Кличко.

Також енергетики докладають зусиль, щоб відновити подачу електроенергії у Києві.

23 листопада після визнання РФ країною-терористкою у Європарламенті, агресор завдав масованого удару по українських містах. У всіх містах України запроваджують аварійні відключення світла. У Львові повністю зникла електроенергія та вода.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву є жертви у кількох районах. "Прильоти" зафіксовані по об'єктах критичної інфраструктури та житловий будинок.