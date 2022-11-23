У Києві зникло водопостачання через російські обстріли, – Кличко
Фахівці "Київводоканалу" вже працюють над розв'язанням проблеми, але у мерії закликають про всяк випадок запастися водою.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли вся столиця залишилася без води. Про це повідомляється у телеграм-каналі голови міста.
У "Київводоканалі" працюють над якнайшвидшим розв'язанням проблеми. Подачу води повинні відновити якнайшвидше. Також Віталій Кличко закликає запастися мешканців водою.
"Фахівці роблять все можливе, щоб повернути воду до будинків киян", — зазначив Кличко.
Також енергетики докладають зусиль, щоб відновити подачу електроенергії у Києві.
23 листопада після визнання РФ країною-терористкою у Європарламенті, агресор завдав масованого удару по українських містах. У всіх містах України запроваджують аварійні відключення світла. У Львові повністю зникла електроенергія та вода.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву є жертви у кількох районах. "Прильоти" зафіксовані по об'єктах критичної інфраструктури та житловий будинок.