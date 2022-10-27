Повернення світла: від чого залежать віялові відключення та коли вони припиняться

Ремонти пошкоджених унаслідок атак РФ енергооб'єктів продовжуються, а оператор "Укренерго" відключає споживачів там, де високе навантаження на мережі. Закінчення віялових відключень в Україні пов'язане з кількома важливими факторами.

Related video

Графіки відключень від електроенергії в Україні можуть стабілізувати, проте лише в разі відсутності нових потрясінь для енергосистеми та якщо оператору "Укренерго" вдасться збудувати прогнози щодо рівня виробництва та споживання електроенергії в Україні. Про це пише Фокус у новій статті "Жити за розкладом. Коли українцям нададуть реальні графіки відключень електроенергії".

Андріан Прокіп, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, вважає, що згодом оператору вдасться скоригувати графіки відключень так, щоб вони частіше збігалися з реальними відключеннями.

"Графіки можуть скоригувати на краще. Є певні прогнози попиту на електроенергію, і можна оцінювати, яке відключення, де й скільки дає економії. Ми маємо нову реальність графіків і обсягів споживання, ніж вона була рік тому. Всі дані, накопичені за попередні періоди, — де споживання і яке, вже не релевантні. Впав попит за рахунок скорочення промвиробництва та міграції, і плюс з'явилися обмеження щодо генерації та передачі електроенергії через війну. І ситуація постійно змінюється. Ці фактори накладають відбиток на можливість прогнозувати. Може покращитися, але завжди варто бути готовим, що відключення можуть бути не за графіком”, — пояснив Андріан Прокіп.

[ + – ] Відключення споживачів не припиняться, поки триває обстріл об'єктів енергоінфраструктури Фото: Pexels

Міністерство енергетики, профільні спеціалісти, оператор "Укренерго" й енергокомпанії країни регулярно працюють над різними сценаріями, щоб за умови реалізації будь-якого з них реагувати на виклики оперативно. Проте чіткого прогнозу на зиму 2022-2023 немає — надто багато змінних рівняння військової зими.

"Прогнозувати можна мільйон сценаріїв, Міненерго й "Укренерго" працюють над різними сценаріями, є і найпесимістичніший. Але й оптимістичний є — зупиняються всі атаки, і ми починаємо все ремонтувати. Ще оптимістичныший сценарій — ми забираємо Запорізьку АЕС, це взагалі дуже гарний сценарій. Потрібно мислити реалістично. Поки атаки не зупиняться, навряд чи ми зможемо покращити ситуацію в енергетиці", — констатує старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

У результаті, як і з якими відключення споживачів пройде зима, залежить від низки важливих факторів.

"Активність обстрілів об'єктів інфраструктури, швидкість проведення ремонтів, рівень запасів вугілля та рівень попиту на електроенергію. Але головне — якою буде протиповітряна оборона", — вважає Андріан Прокіп.

Військовий фактор у новому опалювальному сезоні є ключовим для розуміння, якими та наскільки довго будуть відключення, і якими будуть графіки, з якими треба змиритися громадянам ы бізнесу.

"Відключення не припиняться, доки не буде повної потужності пошкоджених станцій ы проведення повного ремонту ліній, а отже, і повної стабілізації роботи системи. Якщо все буде відремонтовано, то віялових відключень бути не повинно", — зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

В енергокомпаніях наголошують: чітких прогнозів, якими будуть відключення в зимовий період, немає й бути не може.

"В умовах таких інтенсивних атак відключення будуть нормальною ситуацією протягом місяців, до цього потрібно всім готуватися. Якщо атаки закінчаться, то для відновлення системи до стану, коли споживачі не помічають проблем, знадобиться не менше пів року. Відключення будуть, доки не стабілізується робота енергосистеми, і то в тому випадку, якщо знову не прилетить у критичну інфраструктуру", — повідомили в компанії "Прикарпаттяобленерго".

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 27 жовтня підтвердив черговий удар російських окупантів по енергетичних об'єктах.

Раніше Фокус писав, що Національна енергетична компанія "Укренерго" розробляє зручні графіки відключення електроенергії разом із місцевими органами влади й обленерго.

Як повідомлялося, постачальник електроенергії YASNO анонсував доопрацювання графіка відключення світла в Києві.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, українці мають свідомо скоротити споживання електрики ввечері з 17 до 23 години та загалом на 25%, щоб уникнути віялових відключень.