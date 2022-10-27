В Україні будуть жорсткіші обмеження світла, ворог знову вдарив по інфраструктурі, – ОП

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив нічний удар по енергетичних об'єктах. За його словами, фахівці намагаються не допустити повного знеструмлення центральних регіонів.

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Енергетики змушені запроваджувати жорсткіші обмеження електроенергії, щоб не допустити повного знеструмлення центральних регіонів країни. Про це у себе в Telegram-каналі написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Політик підтвердив черговий удар російських окупантів на енергетичні об'єкти.

"Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях", – прокоментував він.

За словами Тимошенко, розмір необхідного обмеження електроенергії у Києві, а також Київській Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

"Продовжуємо працювати разом із представниками обласних військових адміністрацій, Києва, Укренерго, Міненерго та ДПЕК над вирішенням питання", –– додав представник ОП.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня російські війська здійснили шість атак за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва територією Київської області. Київська обласна прокуратура розповіла, що метою ворога став один із об'єктів інфраструктури, але не уточнила, якою саме.

Раніше у ДТЕК анонсували доопрацювання графіків віялових відключень світла у Києві. Відключення світла за адресами, які прописані у складених графіках, співпадатиме майже на 100%, запевнив постачальник електроенергії YASNO.