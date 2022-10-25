У ДТЕК анонсували доопрацювання графіків віялових відключень світла у Києві

Відключення світла за адресами, які прописані у складених графіках, співпадатиме майже на 100%.

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Постачальник електроенергії YASNO анонсував доопрацювання графіка відключення світла у Києві. Про це проінформувала пресслужба компанії, яка входить до групи ДПЕК.

Зокрема, постачальник електроенергії вирішив прояснити ситуацію з тим, що у Києві електроенергію можуть відключати не за графіком, який періодично оновлюється.

Компанія нагадала побутовим споживачам, що не відповідає за віялові відключення електроенергії. На сьогодні, як наголосили в YASNO, існує два варіанти доопрацювання графіка відключення світла в українській столиці.

"Зараз частина адрес відсутня у графіку, але вже завтра графіки покриватимуть практично весь Київ. За цими адресами відповідність відключень згідно з графіками має бути близько до 100%. Після оновлення ми окремо сповістимо вас у нашому Telegram-боті YASNO-online. У Києві є близько 5000 будинків, які мають складну та специфічну конфігурацію підключення, і в таких будинках різні квартири підпадають у різні гілки відключень. Щоб уникнути неясності, адреси таких будинків будуть тимчасово виключені з сервісу перевірки графіків відключень", — продовжили в пресслужбі.

Постачальник електроенергії попередив, що якщо потрібної адреси не буде в переліку, компанія не зможе зорієнтувати побутових споживачів про можливі відключення світла. Водночас, як зазначає YASNO, вирішення цієї проблеми очікується найближчим часом, а оператор системи розподілу енергії надасть уточнену інформацію цілій низці столичних вулиць.

Зазначимо, що 25 жовтня "Укренерго" повідомило про обмеження електроенергії у всіх регіонах України. Графіки відключення світла склали не тільки для побутових споживачів, а й промислових підприємств.

Також повідомлялося, що в Києві ввели віялові відключення електроенергії, під час яких побутовим споживачам за заздалегідь підготовленими графіками вимикатимуть світло на 4 години.