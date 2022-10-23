Чотири години без світла: у Києві вводять віялові відключення електрики

ДТЕК Київські електромережі надало посилання на графік віялових відключень. Користувачі можуть самостійно ввести дані та дізнатися, коли і в які дні в їх будинках вимкнуть електрику.

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У Києві з 23 жовтня запровадили віялові відключення електроенергії, щоб уникнути аварій, повідомляє пресслужба ДТЕК "Київські електромережі". Згідно з розпорядженням НЕК Укренерго, в українській столиці відбуватимуться стабілізаційні відключення електрики.

"Через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК Укренерго впроваджує стабілізаційні відключення електроенергії", — йдеться в повідомленні.

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Ці заходи необхідні для того, щоб зменшити дисбаланс в енергосистемі та уникнути масштабних відключень, пояснюють у компанії. Тимчасові відключення триватимуть доти, доки не зменшать навантаження і компанія не стабілізує енергосистему.

У ДТЕК також зазначили, що, ймовірно, відключення триватимуть не більш як 4 години з похибкою в 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Як дізнатися, де і коли не буде світла

Також мешканці столиці можуть ознайомитись з інформацією про час відключення за конкретними київськими адресами. Для того, щоб дізнатися, коли може бути відсутнє електропостачання, необхідно в активному полі ввести назву вулиці, бульвару або проспекту, а також вказати номер будинку. Якщо дані введені правильно, користувачі можуть побачити графік, показаний нижче на прикладі вулиці Любимівської.

[ + – ] Графік віялових відключень на прикладі вул. Любимівській

"Якщо на вашу адресу час не визначається — з високою ймовірністю відключення у вашому будинку не відбуватиметься", — уточнили в компанії.

Раніше повідомлялося, що через критичне підвищення споживання електроенергії у Києві та області, а також у Черкаській та Житомирській областях диспетчерський центр НЕК "Укренерго" 22 жовтня запровадив віялові відключення електрики. Цей крок дозволить зменшити навантаження на електромережу та допоможе уникнути повторних аварій після російських ударів по об'єктах енергопостачання.

Перед цим керівництво "Укренерго" закликало українських громадян терміново зменшити споживання електроенергії в центральних областях країни. Йшлося про Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області, де диспетчери вимушено запроваджували контрольоване обмеження споживання електроенергії.

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