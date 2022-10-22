Знову без світла: ДТЕК опублікував новий графік відключення електроенергії

Як пояснили в "Укренерго", наказ про віялові відключення у центральних регіонах України довелося віддати на тлі "критичного збільшення споживання електроенергії".

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Через критичне зростання споживання електроенергії у столиці України, Київській, Черкаській та Житомирській областях диспетчерський центр НЕК "Укренерго" 22 жовтня віддав вимушене розпорядження на віялові відключення у перерахованих регіонах. Про це повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook.

За інформацією "Укренерго", такий крок спрямований на зменшення навантаження на мережі та уникнення повторних аварій після того, як енергооб'єктами прилетіли ворожі ракети ЗС РФ.

"Це відбувається якщо в регіоні зростає рівень споживання, і в цей момент туди неможливо доставити більше електроенергії через нанесені росією руйнування. Водночас пам'ятайте, що розумне електроспоживання та свідома економія електроенергії в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе знизити ризики примусових відключень споживачів”, – наголосили у компанії.

Водночас пресслужба ДПЕК "Київські регіональні електромережі" повідомила, що на Київщині вже о 8:38 почалися стабілізаційні відключення. Попередньо планується, що вони триватимуть не більше чотирьох годин для кожного клієнта, проте можуть повторитися протягом доби за чотири години, якщо "Укренерго" не скасує рішення. Відповідний графік відключень вже опубліковано на сайті компанії, і абоненти можуть приблизно бачити, коли їхній район буде без світла.

Енергетики закликають українців свідомо підходити до споживання електроенергії та включати енергоємні прилади по черзі, а не всі разом. Особливо важливий період з 17:00 до 23:00, коли населення використовує найбільше електрики.

Росія ж продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. У суботу, 22 жовтня, ЗС РФ завдали ударів по Рівненській, Волинській, Хмельницькій областях, після чого жителі регіонів почали повідомляти про перебої зі світлом та водою.

Ще 19 жовтня міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомляв, що внаслідок ракетних атак та використання ворогом іранських дронів-камікадзе з 10 по 18 жовтня близько 45 об'єктів енергетичної інфраструктури у різних регіонах України було пошкоджено або зруйновано. Вже тоді українців закликали бути готовими до відключення світла, опалення та водопостачання.