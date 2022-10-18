"Критична ситуація": у Зеленського попередили про можливе відключення світла, води та тепла

Громадян, за словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, очікують "важкі часи", оскільки Росія хоче залишити країну без опалення та електрики в зимовий період.

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Після масованих ракетних ударів ЗС РФ українці мають бути готовими до відключення опалення, електрики та водопостачання. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, масовані ракетні удари ЗС РФ призвели до того, що в українській енергосистемі склалася критична ситуація, оскільки кожен регіон країни залежить один від одного.

Кирило Тимошенко попереджає, що українцям необхідно бути готовими до можливого відключення опалення, електрики та водопостачання.

"Внаслідок ракетних ударів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, у Житомирській області було знищено один з об'єктів, через що в деяких районах Житомира відсутня електрика та водопостачання. По Миколаєву та об'єктах інфраструктури також були обстріли. У Дніпрі величезний об'єкт енергосистеми знищено, тому в місті буде складний день з електропостачанням у пікові години... У Києві було три попадання у величезний об'єкт, а на Троєщині та Лівому березі відсутнє електро- та водопостачання", — продовжив заступник голови ОП, коментуючи ранкові ракетні удари окупантів.

Тимошенко попередив, що на українців найближчим часом чекають "важкі часи" з віяловими відключеннями електроенергії, оскільки Росія поставила за мету залишити країну без світла і тепла в зимовий період.

[ + – ] В Україні можуть масово відключати світло, тепло та воду через ракетні удари ЗС РФ

Нагадаємо, що вранці, 18 жовтня, російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, атакувавши об'єкти енергетичної та критичної інфраструктур у різних регіонах. Компанія ДТЕК підтвердила, що під час атаки пошкодили дві теплоелектростанції. Один співробітник енергокомпанії загинув від отриманих поранень, а ще шістьох госпіталізували.

Також повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів Житомир залишився без електрики та водопостачання, а у Києві частково залишився без світла Оболонський район.