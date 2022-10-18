"Критическая ситуация": у Зеленского предупредили о возможном отключении света, воды и тепла

Граждан, по словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, ожидают "тяжелые часы", поскольку Россия хочет оставить страну без отопления и электричества в зимний период.

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После массированных ракетных ударов ВС РФ украинцы должны быть готовы к отключению отопления, электричества и водоснабжения. Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, массированные ракетные удары ВС РФ привели к тому, что в украинской энергосистеме сложилась критическая ситуация, поскольку каждый регион страны зависит друг от друга.

Кирилл Тимошенко предупреждает, что украинцам необходимо быть готовыми к возможному отключению отопления, электричества и водоснабжения.

"В результате ракетных ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в Житомирской области был уничтожен один из объектов, из-за чего в некоторых районах Житомира отсутствует электричество и водоснабжение. По Николаеву и объектам инфраструктуры также были обстрелы. В Днепре огромный объект энергосистемы уничтожен, поэтому в городе будет сложный день с электроснабжением в пиковые часы… В Киеве было три попадания в огромный объект, а на Троещине и Левом берегу отсутствует электро- и водоснабжение", — продолжил замглавы ОП, комментируя утренние ракетные удары оккупантов.

Тимошенко предупредил, что украинцев в ближайшее время ожидают "тяжелые часы" с веерными отключениями электроэнергии, поскольку Россия поставила за цель оставить страну без света и тепла в зимний период.

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Напомним, что утром 18 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине, атаковав объекты энергетической и критической инфраструктур в различных регионах. Компания ДТЭК подтвердила, что в ходе атаки были повреждены две теплоэлектростанции. Один сотрудник энергокомпании погиб от полученных ранений, а еще шестеро были госпитализированы.

Также сообщалось, что в результате ракетных ударов Житомир остался без электричества и водоснабжения, а в Киеве частично остался без света Оболонский район.