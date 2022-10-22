Опять без света: ДТЭК опубликовал новый график отключения электроэнергии

Как объяснили в "Укрэнерго", приказ о веерных отключениях в центральных регионах Украины пришлось отдать на фоне "критического увеличения потребления электроэнергии".

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Из-за критического роста потребления электроэнергии в столице Украины, Киевской, Черкасской и Житомирской областях диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" 22 октября отдал вынужденное распоряжение на веерные отключения в перечисленных регионах. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

По информации "Укрэнерго", такой шаг направлен на уменьшение нагрузки на сети и избежание повторных аварий после того, как по энергообъектам прилетели вражеские ракеты ВС РФ.

"Это происходит если в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных россией разрушений. В то же время помните, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет снизить риски принудительных отключений потребителей", – подчеркнули в компании.

Тем временем пресс-служба ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщила, что в Киевской области уже в 8:38 начались стабилизационные отключения. Предварительно планируется, что они будут продолжаться не более четырех часов для каждого клиента, однако могут повториться в течение суток через четыре часа, если "Укрэнерго" не отменит решение. Соответствующий график отключений уже опубликован на сайте компании, и абоненты могут приблизительно видеть, когда их район будет без света.

Энергетики призывают украинцев сознательно подходить к потреблению электроэнергии и включать энергоемкие приборы поочередно, а не все вместе. Особенно важен период с 17:00 до 23:00, когда население использует больше всего электричества.

Россия же продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры. В субботу, 22 октября, ВС РФ нанесли удары по Ровенской, Волынской, Хмельницкой областям, после чего жители регионов начали сообщать о перебоях со светом и водой.

Еще 19 октября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщал, что в результате ракетных атак и использование врагом иранских дронов-камикадзе с 10 по 18 октября около 45 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины были повреждены или разрушены. Уже тогда украинцев призвали быть готовыми к отключению света, отопления и водоснабжения.