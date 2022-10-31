Якщо немає світла. Як працюють туристичні ліхтарі та лампи на акумуляторах і де їх купити

Через віялові відключення електрики українцям варто запастися альтернативними джерелами світла. Про те, як вони працюють і де їх можна купити, розповість Фокус.

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Альтернативне освітлення сьогодні може допомогти багатьом жителям міст, які зіткнуться з віяловими відключеннями електроенергії. Фокус зібрав для вас кілька відеоінструкцій, оглядів і рекомендацій щодо того, як можна забезпечити своє житло світлом, навіть тоді, коли все місто порине в темряву.

Як зробити освітлення без електрики

Найпростіший спосіб висвітлити приміщення без електрики — запалити свічки. Однак це небезпечно, особливо якщо ви живете в багатоквартирному будинку. Ризик займання та пожежі вкрай великий. Також відкритий вогонь свічок швидко спалює кисень, і якщо запалити велику кількість свічок, вам буде некомфортно — жарко й душно. Але є безпечніші варіанти.

[ + – ] Найпростіший спосіб висвітлити квартиру без електрики — запалити свічки. Однак це небезпечно.

Олійна лампа

Олійні лампи складаються з корпусу, куди залита олія, ґноту, перегородки, що утримує ґніт у горизонтальному положенні, плафона. Можна купити готову лампу, а можна зробити її своїми руками, як показано у відеоінструкції. І все-таки ми не рекомендуємо користуватися пожежонебезпечними засобами для освітлення квартир і будинків. Якщо ви все ж таки вирішили зробити або придбати таку лампу, вона обов'язково повинна бути з плафоном, який убереже вас від відкритого вогню.

[ + – ] Олійна лампа своїми руками

Світлодіодна лампа на сонячній батареї

Є й безпечніший спосіб освітлення без електрики — лампи або світильники, що працюють від сонячних мініпанелей. По суті, сонячна панель служить акумулятором, що розжарює енергію протягом світлового дня та віддає її лампі в темний час доби. Крім того, від сонячного акумулятора можна живити не лише світлодіодну лампу, а й смартфон, смартгодинник, навушники й інші дрібні девайси.

У комплект постачання входять:

LED-лампочка (потужність може змінюватися, але зазвичай це 15 Вт), USB-кабель 3,5 м, Сонячна панель на клейкій стрічці.

[ + – ] LED-лампа на сонячних акумуляторах

Як працюють лампи без електрики

LED-лампи зі вбудованими акумуляторами продовжать освітлювати приміщення навіть у разі вимкнення електроенергії. Вони мають практично такий самий вигляд, як і звичайні лампочки, мають стандартний цоколь, потужність 5 Вт або більше. Їхня відмінність у тому, що скляний корпус оперізує літій-іонний акумулятор у білому пластиковому корпусі. Оскільки LED-лампи не нагріваються, можете не турбуватися про ризик займання. В основному заряду батареї вистачає на 5 годин роботи 5-ватної лампочки. Як зробити, щоб лампочка горіла без електрики? Дуже просто. Ви можете підготуватися до віялових відключень заздалегідь — увімкніть люстру або світильник із такою лампочкою, вона насичиться енергією, а потім, коли подача електрики припиниться, ви без світла не залишитеся — вистачить накопиченої енергії, щоб освітлити приміщення квартири або будинку.

[ + – ] Як працює лампочка зі вбудованим акумулятором

Що ще можна використати, якщо немає світла: туристичні ліхтарі

Для мешканців багатоповерхівок можуть бути корисні такі види освітлювальних приладів як динамо-ліхтарі, ліхтарі-лампи, ручні ліхтарі зі сонячною панеллю, налобні ліхтарики. Зазвичай туристичні ліхтарі оснащуються акумуляторами або батарейками типу АА або ААА. Можна заздалегідь подбати про те, щоб пристрої отримали необхідну кількість енергії, перш ніж будинок буде знеструмлений. Варто заздалегідь придбати кілька комплектів пальчикових батарей і заздалегідь зарядити акумулятори. Під час вибору ліхтаря простежте, щоб він був оснащений світлодіодною лампочкою. Вона витрачає мало енергії і добре освітлює.

Ручні ліхтарі можуть пропрацювати на максимумі й на одному заряді приблизно 2 год.

Ліхтарі на сонячних батареях живляться від сонячної енергії. У світлий час ви можете без проблем зарядити їх і користуватися ввечері. Зазвичай заряду вистачає на 6 год.

[ + – ] Огляд динамо-ліхтарів і ліхтарів на сонячних батареях

Що стосується динамо-ліхтарів, то вони теж здатні працювати без електрики, оскільки оснащені динамо-машинами. Користувачеві необхідно обертати ручку або натискати кнопку, щоб генерувати струм. Виробники заявляють, що заряду динамічних ліхтарів вистачить на 10-13 годин роботи.

Зазначимо, що туристичні ліхтарі з акумуляторами часто мають роз'єм USB, а тому можуть служити як павербанк для ваших гаджетів.

[ + – ] Туристичний ліхтарик із USB роз'ємом можна використовувати як павербанк Фото: fonarik.com

Де придбати туристичні ліхтарі та лампи, що працюють без електрики

Пошукати освітлювальні прилади можна на відомих українських маркетплейсах на кшталт prom.ua, bigl.ua, rozetka.com.ua, у будівельних магазинах і магазинах, що торгують освітлювальними приладами.

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[ + – ] Переносний світильник LED із підзарядкою стане гарним варіантом у разі віялових відключень [ + – ] Переносний світильник LED із підзарядкою стане гарним варіантом у разі віялових відключень

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туристичний ліхтар кемпінговий — від 445 грн до 1000 грн

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LED-лампочка зі вбудованим акумулятором — від 195 грн до 440 грн

світлодіодний світильник чи лампочка на сонячній батареї: від 100 грн до 660 грн

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