Если нет света. Как работают туристические фонари и лампы на аккумуляторах и где их купить

Из-за веерных отключений электричества украинцам стоит запастись альтернативными источниками света.

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Альтернативное освещение сегодня может помочь многим жителям городов, которые столкнутся с веерными отключениями электроэнергии. Фокус собрал для вас несколько видеоинструкций, обзоров и рекомендаций по поводу того, какими способами можно обеспечить свое жилище светом, даже тогда, когда весь город погрузится в темноту.

Как сделать освещение без электричества

Самый простой способ осветить помещение без электричества — зажечь свечи. Однако это небезопасно, особенно если вы живете во многоквартирном доме. Риск возгорания и пожара крайне велик. Также открытый огонь свечей быстро сжигает кислород, и если зажечь большое количество свечек, вам будет некомфортно — жарко и душно. Но есть более безопасные варианты.

[ + – ] Самый простой способ осветить квартиру без электричества — зажечь свечи. Однако это небезопасно

Масляная лампа

Масляные лампы состоят из корпуса, в который залито масло, фитиля, перегородки, удерживающей фитиль в горизонтальном положении, плафона. Можно купить уже готовую лампу, а можно сделать ее своими руками, как показано в видеоинструкции. И все же мы не рекомендуем пользоваться пожароопасными средствами для освещения квартир и домов. Если вы все же решили сделать или приобрести такую лампу, она обязательно должна быть с плафоном, который убережет вас от открытого огня.

[ + – ] Масляная лампа своими руками

Светодиодная лампа на солнечной батарее

Есть и более безопасный способ освещения без электричества — лампы, или светильники, работающие от мини-солнечных панелей. По сути, солнечная панель служит аккумулятором, накаливающим энергию в течение светового дня, и отдающим ее лампе в темное время суток. Более того, от солнечного аккумулятора можно питать не только светодиодную лампу, но и смартфон, смарт-часы, наушники и другие мелкие девайсы.

В комплект поставки входят:

LED-лампочка (мощность может варьироваться, но обычно это 15 Вт), USB-кабель 3,5 м, Солнечная панель на клейкой ленте.

[ + – ] Обзор LED-ламп на солнечных аккумуляторах

Как работают лампы без электричества

LED-лампы со встроенными аккумуляторами продолжат освещать помещение даже в случае отключения электроэнергии. Они выглядят практически так же, как и обычные лампочки, имеют стандартный цоколь, мощность 5 Вт или больше. Их отличие в том, что стеклянный корпус опоясывает литий-ионный аккумулятор в белом пластиковом корпусе. Так как LED-лампы не нагреваются, можете не беспокоиться о риске возгорания. В основном, заряда батареи хватает на 5 ч работы 5-ваттной лампочки. Как сделать чтобы лампочка горела без электричества? Очень просто. Вы можете подготовиться к веерным отключениям заранее — включите люстру или светильник с такой лампочкой, она напитается энергией, а затем, когда подача электричества прекратится, вы без света не останетесь — накопленной энергии хватит, чтобы осветить помещения квартиры или дома.

[ + – ] Как работает лампочка со встроенным аккумулятором

Что еще можно использовать, если нет света: туристические фонари

Для жителей многоэтажек могут быть полезны такие виды туристических осветительных приборов, как динамо-фонари, фонари-лампы, ручные фонари с солнечной панелью, налобные фонарики. Обычно туристические фонари оснащаются аккумуляторами, или батарейками типа АА или ААА. Можно заранее позаботиться о том, чтобы устройства получили необходимое количество энергии прежде, чем дом будет обесточен. Стоит заранее приобрести несколько комплектов пальчиковых батарей и загодя зарядить аккумуляторы. При выборе фонаря проследите, чтобы он был оснащен светодиодной лампочкой. Она расходует мало энергии и хорошо освещает.

Ручные фонари могут проработать на максимуме и на одном заряде око 2 ч. Налобные прослужат дольше — 5 ч, а фонари-лампы (напольные, подвесные) — до 10 ч.

Фонари на солнечных батареях питаются от солнечной энергии. В светлое время суток вы можете без проблем зарядить его и пользоваться вечером. Обычно заряда хватает на 6 ч.

[ + – ] Обзор динамо-фонарей и фонарей на солнечных батарейках

Что касается динамо-фонарей, то они тоже способны работать без электричества, так как оснащены динамо-машинами. Пользователю необходимо вращать ручку или нажимать на кнопку, чтобы генерировать ток. Производители заявляют, что заряда динамических фонарей хватит на 10-13 ч работы.

Отметим, что туристические фонари с аккумуляторами часто имеют разъем USB, а потому могут служить в качестве павербанка для ваших гаджетов.

[ + – ] Туристический фонарик с USB разъемом можно использовать в качестве павербанка Фото: fonarik.com

Где купить туристические фонари и лампы, работающие без электричества

Поискать осветительные приборы вы можете на известных украинских маркетплейсах вроде prom.ua, bigl.ua, rozetka.com.ua. В строительных магазинах и магазинах, торгующих осветительными приборами.

Не лишним будет посетить специализированные интернет-магазины, торгующие оснащением и оборудованием для туризма:

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gorgany.com

ex.com.ua

alantur.ua

bigbizon.ua

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[ + – ] Переносной светильник LED с подзарядкой станет хорошим вариантом при веерных отключениях [ + – ] Переносной светильник LED с подзарядкой станет хорошим вариантом при веерных отключениях

Поискать более выгодные предложения помогут ресурсы hotline.ua и price.ua. Но мы тоже можем сориентировать вас по ценам:

туристический фонарь кемпинговый — от 445 грн до 1000 грн

туристический фонарь налобный — от 415 грн

туристический фонарь ручной — от 650 грн

туристический фонарь карманный — от 200 грн

динамо-фонарь кемпинговый — от 2500 грн

динамо-фонарь ручной — от 210 грн

аккумуляторный фонарь переносной — от 800 грн

LED-лампочка со встроенным аккумулятором — от 195 грн до 440 грн

светодиодный светильник или лампочка на солнечной батарее: от 100 грн до 660 грн

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