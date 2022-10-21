Недорогі керамічні обігрівачі: огляд моделей і порівняльні характеристики

Якщо центральне опалення не функціонує, отже, вас може виручити керамічний інфрачервоний обігрівач. Головне, щоб у будинку була електрика, а які моделі найкращі, — підкаже Фокус.

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Перш ніж зробити покупку, ми завжди запитуємо себе: який обігрівач кращий і економніший? На ринку представлені інверторні кондиціонери, мікатермічні, конвекторні, масляні, інфрачервоні та керамічні обігрівачі, тепловентилятори на різний смак і гаманець. І, звичайно, найпростішим і найдешевшим рішенням є термовентилятор (у побуті просто "дуйка"). Однак наш матеріал ми вирішили присвятити керамічним обігрівачам, здатним не лише обігріти приміщення, а й прикрасити його.

Як працює керамічний обігрівач?

Отже, давайте розберемося, чим хороший саме керамічний обігрівач. Виробники постачають моделі, що відрізняються принципом роботи, — з конвекцією та без, а також способом встановлення — підлогові, настінні.

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Конвекційний керамічний електронагрівач складається з керамічної панелі, нагрівального елемента, конвекційного короба. Нагріваючись, кераміка випромінює інфрачервоні хвилі, які перетворюються на енергію тепла за поглинання їх будь-яким об'єктом. Тобто завдяки ІЧ-хвилям нагріваються предмети, підлога, стіни, тіло людини, але не повітря.

За прогрівання повітря відповідає задня частина обігрівача — конвекційний короб. Короб має отвори: у нижні отвори надходить холодне повітря, прогрівається та виходить через верхні. Під час цього задня частина не гріє стіну, до якої прикріплений настінний гаджет, що є безперечним плюсом.

Така подвійна система прогріву робить пристрої економічними й ефективними. Ще однією перевагою є те, що ІЧ-обігрівачі не сушать повітря.

Обігрівач без конвекційного короба оснащується лише нагрівальним елементом і керамічною панеллю. Коштує він дещо дешевше.

Гаджети обох типів працюють від мережі. Просто встановлюєте його будь-де в кімнаті або кріпите до стіни, вставляєте вилку в розетку — і у вас вдома тепло.

[ + – ] Підлоговий керамічний ІЧ-обігрівач Фото: Princess

Навіщо обігрівачу потрібен термостат чи програматор?

Найчастіше керамічні обігрівачі мають вбудовані терморегулятори, які досить прості в управлінні. Як правило, термостат оснащений маленьким екраном, датчиком і двома функціональними кнопками, що дозволяють встановити той температурний показник, якого повинен досягти гаджет за нагрівання. Задня панель, як правило, нагрівається до 90 градусів за Цельсієм, передня — до 79. Для власної безпеки рекомендуємо вибирати моделі із захистом від опіків (його наявність або відсутність має бути зазначена в маркуванні товару на сайті виробника чи продавця). Скориставшись терморегулятором, ви зможете задати температуру, до якої електронагрівач повинен прогріти кімнату. Зазвичай це показник, що не перевищує 25 градусів за Цельсієм. Нижче ви можете ознайомитися з відеоінструкцією з налаштування терморегулятора.

[ + – ] Інструкція з керування керамічним обігрівачем за допомогою терморегулятора

Є й просунутіші пристрої — з цифровими програматорами, що дозволяють налаштувати систему клімат-контролю та скористатися таймером, щоб девайс зміг самостійно вимкнутися у вказаний час.

Недоліки керамічних обігрівачів

Керамічні обігрівачі мають і недоліки, особливо, якщо ми говоримо про малопотужні панелі без конвекції. Використовувати їх як основний засіб під час опалювального сезону не рекомендується, оскільки прогріти великі приміщення вони не в змозі. Найчастіше їх потужність становить 330 Вт — 450 Вт, чого вистачає на прогрівання 7-8 кв. м. Або вам доведеться купити кілька пристроїв, або використовувати їх у парі з батареями, за умови, що батареї не дуже гарячі.

Також до недоліків можна віднести і саму керамічну частину — якщо вона трісне або розіб'ється, вам доведеться купувати новий пристрій.

Мінусом може стати відсутність термостата або програматора. Пристрої без такого функціоналу мають низький цінник, але позбавляють вас можливості визначити відповідний температурний режим (зазначимо, що такі обігрівачі за замовчуванням нагріваються до стандартних температур — попереду 79 градусів за Цельсієм, ззаду — 90).

Скільки електроенергії витрачає керамічний обігрівач?

Під час вибору моделі важливо враховувати, скільки електроенергії споживає керамічний обігрівач і в скільки вам це обійдеться. Давайте підрахуємо. Наприклад, конвекційний обігрівач, що вам сподобався, має потужність 1000 Вт. Ват (Вт) — це показник того, скільки енергії за одиницю часу (стандартно — одну годину) споживає пристрій. Для простоти розрахунків переведемо 1000 Вт у кіловати й отримаємо 1 кВт/год. Потім прикинемо, скільки годин на день має працювати гаджет. Допустимо, 8 годин:

1 кВт/год х 8 год = 8 кВт/год протягом дня.

Тепер помножимо на кількість днів на місяць — 30.

8 кВт/год х 30 днів = 240 кВт/год на місяць.

Наприклад, у Києві за місячного енергоспоживання понад 250 кВт/год тариф становить 1,68 грн за 1 кВт/год. Рахуємо:

240 кВт/год х 1,68 грн = 403 грн 20 коп.

[ + – ] Огляд простих керамічних обігрівачів

Зазвичай продавці та/або виробники, крім потужності, вказують і опалювальну площу. Так, тепла від керамічної панелі потужністю 0,5 кВт вистачить, щоб зігріти 10-11 кв. м, панель потужністю 0,395 кВт здужає 7-8 кв. м, а ось потужності 1 кВт достатньо для 20-22 кв. м.

Що краще — керамічний чи олійний обігрівач?

Принцип роботи олійного радіатора зовсім інший. На відміну від інфрачервоних обігрівачів, він зігріває не об'єкти, а повітря навколо себе. Такий принцип дії називається теплопереносом. Спочатку нагрівається корпус пристрою, потім тепло починає поширюватися кімнатою. Мінус у тому, що біля радіатора завжди дуже жарко, а в далеких куточках приміщення буде прохолодно, крім того, гаряче повітря підніматиметься вгору, тоді як повітря біля підлоги буде ледве теплим. Загалом домогтися рівномірної температури від такого обігрівача практично неможливо. Термостат тут також не помічник. Через те, що олійний радіатор, поки працює, перебуває в дуже розігрітому стані, похибка визначення температури навколишнього середовища буде велика — від 5 до 7 градусів за Цельсієм, через що в кімнаті може бути занадто жарко, або, навпаки, недостатньо тепло. З керамічним обігрівачем таких проблем не буде.

Енергоспоживання олійного радіатора досить високе, тому що корпус постійно повинен бути гарячим. Керамічний обігрівач теж підтримує панель у розігрітому стані, проте моделі конвекційного типу набагато енергоефективніші.

[ + – ] Принцип роботи керамічного обігрівача

Що краще — обігрівач чи конвектор?

В основі роботи такого електричного обігрівача лежить принцип конвекції, тобто змішування холодного та гарячого повітря. Ззаду знизу та зверху спереду на корпусі розташовані отвори, всередині корпусу розташований нагрівальний елемент. Надходячи через повітрозабірник знизу, холодне повітря нагрівається та вже теплим виходить через отвори зверху.

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Зазначимо, що розподільні жалюзі (отвори у верхній частині корпусу) сконструйовані так, щоб направляти тепле повітря не до стелі, а до підлоги. Зроблено це для того, щоб приміщення прогрівалося якомога ефективніше, адже, як ми пам'ятаємо, тепле повітря спрямовується вгору, до стелі, але нам необхідно прогріти повітря біля підлоги, що робить конвектор.

Сучасні моделі пристроїв мають вбудовані термостати, що визначають температуру досить точно, на відміну від термостатів олійних радіаторів. У разі похибка становить 0,1 градуса за Цельсієм.

Енергоспоживання конвектора теж менше (від 20% до 70%), ніж у радіатора, за рахунок відсутності необхідності постійно тримати корпус в нагрітому стані. За енергоефективністю йому відповідає конвекційний керамічний обігрівач, тому, який пристрій кращий, вирішувати вам, адже єдиним плюсом керамічної панелі в цьому випадку є її дизайн.

[ + – ] Керамічний обігрівач із зображенням пейзажу Фото: heatmeup.de

Який керамічний обігрівач купити?

Купити керамічний обігрівач із терморегулятором в Україні можна в будівельних магазинах, супермаркетах електроніки та на маркетплейсах на кшталт OLX, "Бігль", "Розетка" й ін. Ви зможете вибрати пристрої класичного дизайну (однотонні — контрастні з інтер'єром, або непомітні білі, бежеві), "під мармур" або прикрашені зображеннями пейзажів, мультяшних героїв (сподобаються дітям), абстракцією.

Купити керамічний обігрівач із терморегулятором можна на сайтах українських компаній-виробників:

stinex.ua

africa.com.ua

ardesto.com.ua

teploceramic.ua

uden-s.ua

valenciya.com.ua

kamin-hot.com.ua

smart-install.com.ua

ecoteplo.net

lifex.kiev.ua

optilux.in.ua

Ціни варіюються в залежності від функціоналу (керамічний обігрівач із конвекцією або без, із терморегулятором, програматором або без них) і типу кріплення — підлоговий, настінний. Згідно з інформацією ресурсу hotline.ua,

настінний обігрівач без конвекції потужністю 0,4 кВт коштує в середньому 1 600 грн

настінний/підлоговий без конвекції потужністю 0,5 кВт — 2 600 грн

настінний без конвекції потужністю 0,55 кВт — 3 300 грн

настінний без конвекції потужністю 0,75 кВт — 4 500 грн

настінний конвекційний потужністю 1 кВт — від 4500 грн

настінний/підлоговий конвекційний потужністю 1 кВт — від 5 000 грн

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