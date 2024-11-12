Скільки дров можна заготовляти українцям на опалювальний сезон: адвокат пояснив

Середня ціна куба дров складає 1 700 гривень, зазначив адвокат Святослав Ліфтянник. За його словами, громадянам можна запасти на зиму 17 кубометрів деревини.

Українці обговорюють скандальний законопроєкт про відповідальність за незаконну купівлю та зберігання дров. Адвокат Святослав Ліфтянник у коментарі "24 каналу" розповів, скільки "твердого палива" можна мати у господарстві без загрози штрафу.

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У першому читанні, пояснив адвокат, законопроєкт №9665 передбачав адміністративну та кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення та збут дров обсягом понад 5 кубометрів без належних документів.

Але у другому читанні закон змінили й замість позбавлення волі громадянам може загрожувати лише штраф. Дрова ж вимірюватимуться у їхній вартості.

Наразі середня ціна кубометра дров складає 1 700 гривень й межі допустимих норм дозволяють українцям запастися на зиму, відповідно, близько 17 кубами деревини.

До того ж аби уникнути проблем із правоохоронними органами, українцям, які користуються пічним опаленням, варто зберігати квитанції про купівлю палива.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський отримав документ 15 жовтня і мав його підписати ще до 30 жовтня, тому закон не набув чинності.

Раніше народна депутатка України Анна Скороход зазначала, що українці будуть відповідати не лише за незаконне зберігання дров, а й за їх незаконне отримання.

Також Фокус писав про субсидію на дрова, яку можуть отримати українці. Мінсоцполітики повідомило, що на опалювальний сезон на одну сім'ю виділяють 16 234 грн. Щоб отримати субсидію, слід звернутись в органи соцзахисту, написати заяву, надати дані про доходи сім'ї, розповіли чиновники.