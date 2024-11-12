Сколько дров можно заготавливать украинцам на отопительный сезон: адвокат объяснил

Средняя цена куба дров составляет 1 700 гривен, отметил адвокат Святослав Лифтянник. По его словам, гражданам можно запасти на зиму 17 кубометров древесины.

Украинцы обсуждают скандальный законопроект об ответственности за незаконную покупку и хранение дров. Адвокат Святослав Лифтянник в комментарии "24 каналу" рассказал, сколько "твердого топлива" можно иметь в хозяйстве без угрозы штрафа.

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В первом чтении, пояснил адвокат, законопроект №9665 предусматривал административную и уголовную ответственность за хранение, перевозку и сбыт дров объемом более 5 кубометров без надлежащих документов.

Но во втором чтении закон изменили и вместо лишения свободы гражданам может грозить только штраф. Дрова же будут измеряться в их стоимости.

Сейчас средняя цена кубометра дров составляет 1 700 гривен и пределы допустимых норм позволяют украинцам запастись на зиму, соответственно, около 17 кубами древесины.

К тому же, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами, украинцам, которые пользуются печным отоплением, следует сохранять квитанции о покупке топлива.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский получил документ 15 октября и должен был его подписать еще до 30 октября, поэтому закон не вступил в силу.

Ранее народный депутат Украины Анна Скороход отмечала, что украинцы будут отвечать не только за незаконное хранение дров, но и за их незаконное получение.

Также Фокус писал о субсидии на дрова, которую могут получить украинцы. Минсоцполитики сообщило, что на отопительный сезон на одну семью выделяют 16 234 грн. Чтобы получить субсидию, следует обратиться в органы соцзащиты, написать заявление, предоставить данные о доходах семьи, рассказали чиновники.