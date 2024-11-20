"Випадкові емодзі" несуть небезпеку мільйонам користувачів: як не стати жертвою фішингу

Важливо з обережністю ставитися до інформації з неофіційних джерел. І уважно дивитися на ледь помітні друкарські помилки, дивне форматування, незвичні шрифти або випадкові емодзі.

Компанія Google попередила користувачів про небезпечне шахрайство і стверджує, що виявлення "випадкового емодзі" — це тривожний сигнал. Про це пише The Sun.

Технологічний гігант повідомляє про новий різновид фішингу, під час якого інтернет-шахраї використовують технології, щоб імітувати людину, вебсайт або застосунок, які викликають довіру.

У службовій записці Лорі Річардсон із Google заявила, що зловмисники постійно адаптують свої методи і поєднують онлайн- і офлайн-активність, щоб заманити людей у свої шахрайські схеми, які передбачають точне відтворення застосунків і цільових сторінок веб-сайтів офіційних брендів.

"Ці фейкові сторінки часто імітують зовнішній вигляд справжніх веб-сайтів, щоб обманом змусити користувачів розкрити особисту інформацію, завантажити шкідливе ПЗ", — пояснила експерт.

Незважаючи на те, що ці підроблені сайти та додатки можуть бути надзвичайно переконливими, є способи, щоб не попастися хакерам на гачок. Наприклад, слід уникати переходу за небажаними посиланнями, надісланими електронною поштою або в текстових повідомленнях. І обов'язково варто переходити безпосередньо на офіційні сайти або в додатки, щоб бути впевненим, що це — щось реальне.

Google повідомляє, що є деякі підказки, на які слід звернути увагу і які можуть допомогти залишатися в безпеці.

"Завжди намагайтеся знайти інформацію на офіційному сайті компанії", — попереджає Google.

Важливо з обережністю ставитися до інформації з неофіційних джерел. І уважно дивитися на ледь помітні друкарські помилки, дивне форматування, незвичні шрифти або випадкові емодзі — це можуть бути тривожні сигнали про те, що сайт — підроблений.

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