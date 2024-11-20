"Случайные эмодзи" несут опасность миллионам пользователей: как не стать жертвой фишинга

Важно с осторожностью относиться к информации из неофициальных источников. И внимательно смотреть на едва заметные опечатки, странное форматирование, необычные шрифты или случайные эмодзи.

Компания Google предупредила пользователей об опасном мошенничестве и утверждает, что обнаружение "случайного эмодзи" — это тревожный сигнал. Об этом пишет The Sun.

Технологический гигант сообщает о новой разновидности фишинга, при котором интернет-мошенники используют технологии, чтобы имитировать человека, веб-сайт или приложение, которые вызывают доверие.

В служебной записке Лори Ричардсон из Google заявила, что злоумышленники постоянно адаптируют свои методы и совмещают онлайн- и офлайн-активность, чтобы заманить людей в свои мошеннические схемы, подразумевающие точное воспроизведение приложений и целевых страниц веб-сайтов официальных брендов.

"Эти фейковые страницы часто имитируют внешний вид настоящих веб-сайтов, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть личную информацию, загрузить вредоносное ПО", — пояснила эксперт.

Несмотря на то, что эти поддельные сайты и приложения могут быть чрезвычайно убедительными, есть способы, чтобы не попасться хакерам на крючок. Например, следует избегать перехода по нежелательным ссылкам, отправленным по электронной почте или в текстовых сообщениях. И обязательно стоит переходить непосредственно на официальные сайты или в приложения, чтобы быть уверенным, что это — что-то реальное.

Google сообщает, что есть некоторые подсказки, на которые следует обратить внимание и которые могут помочь оставаться в безопасности.

"Всегда старайтесь найти информацию на официальном сайте компании", — предупреждает Google.

Важно с осторожностью относиться к информации из неофициальных источников. И внимательно смотреть на едва заметные опечатки, странное форматирование, необычные шрифты или случайные эмодзи — это могут быть тревожные сигналы о том, что сайт — поддельный.

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