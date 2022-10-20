Тепло та затишно: 8 найкращих електричних ковдр, які вас зігріють

Що краще вибрати — ковдру з підігрівом чи простирадло? Як зрозуміти, наскільки безпечним є такий гаджет, і чи можна його випрати? На ці й інші питання відповідає Фокус.

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Виручити містян у холодну пору року може електрична ковдра або простирадло з підігрівом. Ці гаджети не споживають багато енергії, здатні швидко зігріти, а ще їх можна прати в машинці. Фокус розповість про те, як вибрати слушний теплий девайс для дому.

Що краще: електричне простирадло чи ковдра?

Електропростирадло, оснащене нагрівальними дротами, коштує набагато дешевше, проте не настільки зручне і функціональне, як електроковдра. Простирадла, наприклад, не рекомендується складати навіть вдвічі, тому що нагрівальні елементи з часом можуть пошкодитися, що може призвести до збоїв у роботі та навіть короткого замикання (з відповідними неприємними наслідками).

Саме з цієї причини простирадла ви можете використовувати тільки вдома як "зігрівач" поверхні ліжка, в якій спите. А ось електричні ковдри складати можна, тому їх зручно брати із собою в поїздки, дозволяється також спати не тільки під ними, а й на них, а ще в ковдру з підігрівом можна укутатися — на відміну від електропростирадла.

Ще один мінус електропростирадла — нагрівальні елементи відчуваються тілом, коли ви лежите.

Також зазначимо, що дешеві простирадла з підігрівом не можна прати — ні вручну, ні в машинці. Хімчистки такі вироби теж приймають. Тому постає ще й питання гігієни.

[ + – ] Електроковдри з підігрівом: відеоогляд

Як працює ковдра з підігрівом

Електрична ковдра (простирадло) складається з:

перемикача дроту тканини (зазвичай це поліестер, фліс, мікроволокно) нагрівального елемента

Багато сучасних моделей оснащені вуглецевими (карбоновими) волокнами, які є нагрівальним елементом. Вони не бояться вологи (тому електричні ковдри можна прати в машинці або вручну, від'єднавши кабель), дуже гнучкі та міцні (витримують понад 50 тис. циклів згинання).

Вуглецеві волокна надзвичайно тонкі — від 5 до 15 мікрометрів (1 мікрометр дорівнює 0,001 мм), а це означає, що їх легко вплести в ту тканину, з якої пошита ковдра. Саме тому вони не є відчутними.

Розірвати вуглецеве волокно вкрай складно, тому ризику короткого замикання від того, що ви гаджет згортатимете, складатимете, комкатимете тощо, немає.

Карбонове волокно є вогнетривким і не боїться низьких температур. Ці характеристики говорять про те, що електроковдра, яка має у складі такий нагрівальний елемент, швидко стає теплою і швидко охолоджується, не загориться і не поплавиться у разі стрибка напруги. Крім того, карбонові дроти споживають на 30% менше енергії, порівняно зі звичайними дротами.

Карбонові дроти працюють під напругою від 12 до 24 вольт, тому знайти у продажу ковдру з підігрівом 12 вольт не складе труднощів.

[ + – ] Чим небезпечне використання електричного простирадла з нагрівальним дротом

Як обрати електричну ковдру чи простирадло

Ковдра та простирадло з карбоновими дротами. Простежте за тим, щоб корпус перемикача пристрою був захищений від вологи і від'єднувався разом із кабелем (це дасть змогу випрати ковдру в машинці). Також перемикач повинен мати запобіжник і датчик перегріву. Перший не дасть пристрою зламатися у разі різкого стрибка напруги, другий — не дасть надмірно нагрітися. Обов'язковою є наявність функції автоматичного відключення, кількох температурних режимів (зазвичай їх 3 або 4).

Простирадло повинно мати лямки для фіксації на матраці.

Важливим параметром є потужність. Залежно від виробника та розміру пристрою, вона може коливатися від 60 Вт (простирадла) до 150 Вт (ковдри).

Електропростирадло обов'язково потрібно накрити простим тканинним простирадлом.

Розміри електроковдр і простирадл можуть бути різними. Простирадла та ковдри пропонуються полуторні, двоспальні, односпальні, але, як ми вже згадували раніше, електропростирадла роблять трохи коротшими, ніж необхідно, тому що вони не повинні торкатися голови.

Електричне простирадло з нагрівальними дротами має бути пошито з вологостійкої тканини, адже якщо матеріал промокне, ви ризикуєте отримати удар струмом. Те саме стосується і міцності: якщо тканина не стійка до пошкоджень (може швидко протертися, порватися), то ви спатимете просто на дротах, і тут залишиться тільки сподіватися на міцність їх ізоляції. Ізоляція, до речі, повинна захищати від перегріву та бути стійкою до плавлення.

Прослідкуйте за тим, щоб дроти були добре і рівномірно прикріплені до тканини. В іншому випадку, постійно зміщуючись, вони можуть пошкодитись і тоді ризик короткого замикання зросте в рази.

Зверніть увагу, що кабелі в гаджетів зазвичай короткі — до 2 м. Якщо біля ліжка немає вільної розетки (або її немає взагалі), вам знадобиться подовжувач.

[ + – ] Електроковдра у вигляді пончо

Топ 8 моделей ковдр із підігрівом

На ринку є моделі термоковдр, які живляться не від мережі, а від автомобільного прикурювача або акумулятора за допомогою подовжувача-клеми. Такими девайсами, як правило, користуються автолюбителі, професійні водії, рибалки, мисливці. Можливість заживити гаджет прямо в авто робить його багатофункціональним і здатним зігріти власника в екстремальних умовах.

Туристичні електропледи теж врятують від холоду, адже якщо раптово зникне електрика, заживити ковдру з підігрівом ви зможете від повербанка — вона оснащена кабелем USB. Взагалі, електроковдри з USB мають меншу потужність (зазвичай 4 Вт) та напругу 5 вольт, що робить їх безпечнішими.

Виробники не тільки створюють ковдри у стандартних розмірах, а й у форм-факторі hugs (hugs — англ. обійми). Така ковдра має параметри 0,5 х 100 х 145 см і накидається на плечі, як пончо. Для зручності оснащується заклепками.

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Бавовняні ковдри з підігрівом підійдуть тим, хто не терпить синтетики. Коштують вони так само, як й інші моделі, і зазвичай заживлюються завдяки USB.

Термоковдри з гіпоалергенної тканини оцінять алергіки, а також вони безпечні для дітей (але пам'ятайте, що немовлят і дітей до 5-ти років краще такими ковдрами не вкривати). Багато брендів, маркуючи вироби, вказують на те, що всі використані матеріали не створюють середовище, сприятливе для паразитів, грибків і плісняви.

Функція саморегулювання температурного режиму є безперечним плюсом. Навіть якщо в кімнаті температура почне знижуватись, ковдра утримає тепло на заданому рівні. Зазвичай рекомендується 36,6-37 градусів за Цельсієм.

РК-дисплей на перемикачі зробить управління гаджетом простішим і наочнішим. Ковдри, оснащені цією додатковою опцією, пропонують далеко не всі виробники, проте такі моделі — не рідкість.

Таймер — важлива функція, особливо якщо електроковдру використовують діти. Ви можете задати час роботи ковдри, і коли вказаний термін закінчиться, вона автоматично відключиться.

Чи можна спати під електричною ковдрою?

Лікарі не рекомендують спати під ввімкненою електроковдрою або на електропростирадлі всю ніч. Достатньо зігрітися протягом 15-20 хвилин, а потім вимкнути прилади.

Заздалегідь вмикати простирадло і чекати, коли воно нагріється, щоб потім лягти в ліжко, — теж не найкраще рішення. Нагрівання тіла має відбуватися поступово, отже краще ввімкнути гаджет і відразу лягти в ліжко.

Електричні простирадла та ковдра не повинні торкатися голови, оскільки може підвищитися тиск. Саме з цієї причини виробники роблять простирадла на 20-30 см коротшими, ніж потрібно.

Електропростирадла та ковдри не рекомендовані

людям із хронічними захворюваннями суглобів;

онкологією;

варикозним розширенням вен;

печінковою та нирковою недостатністю;

з кардіостимуляторами;

цукровим діабетом;

маленьким дітям;

вагітним жінкам.

[ + – ] Ви можете регулювати температуру електроковдри

Де купити електропростирадло та електроковдру?

На будь-якому великому маркетплейсі ви можете замовити гаджети онлайн. Удосталь вони представлені на таких сайтах, як rozetka.com.ua, prom.ua, olx.ua, zakupka.com; у спеціалізованих магазинах техніки й електроніки: epicentrk.ua, comfy.ua, allo.ua, stylus.ua, у магазинах, що продають медичне й ортопедичне обладнання: ortos.ua, avimed.com.ua, med-magazin.ua.

Зорієнтуватись у цінах допоможуть ресурси hotline.ua, price.ua, ek.ua. Але й ми також можемо підказати розкид цін:

Розмір: 150х80 см — середня ціна: 1 050 грн

Розмір: 150х160 см — ціна: 2 300 грн

Розмір: 160х140 см — ціна: 2 100 грн

Розмір: 160х80 см — ціна: 2 000 грн

Розмір: 160х130 см — ціна: 4 300 грн

Розмір: 180х130 см — ціна: 3 200 грн

Розмір: 200х150 см — ціна: 5 500 грн

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