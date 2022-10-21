Недорогие керамические обогреватели: обзор моделей и сравнительные характеристики

Если центральное отопление не функционирует, как следует, вас может выручить керамический инфракрасный обогреватель. Главное, чтобы в доме было электричество, а какие модели лучше, — подскажет Фокус.

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Прежде чем сделать покупку, мы всегда задаемся вопросом: какой обогреватель лучше и экономнее? На рынке представлены инверторные кондиционеры, микатермические, конвекторные, масляные, инфракрасные и керамические обогреватели, тепловентиляторы на разный вкус и кошелек. И, конечно, самым простым и дешевым решением является термовентилятор (в обиходе просто "дуйка"). Однако наш материал мы решили посвятить керамическим обогревателям, способным не только обогреть помещение, но и украсить его.

Как работает керамический обогреватель?

Итак, давайте разберемся, чем хорош именно керамический обогреватель. Производители поставляют модели, которые отличаются принципом работы, — с конвекцией и без, а также способом установки, — напольные, настенные.

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Конвекционный керамический электронагреватель состоит из керамической панели, нагревательного элемента, конвекционного короба. Нагреваясь, керамика излучает инфракрасные волны, которые превращаются в энергию тепла при их поглощении любым объектом. То есть, благодаря ИК-волнам нагреваются предметы, пол, стены, тело человека, но не воздух.

За прогрев воздуха отвечает задняя часть обогревателя — конвекционный короб. Короб имеет отверстия: в нижние отверстия поступает холодный воздух, прогревается и выходит через верхние. При этом задняя часть не греет стену, к которой прикреплен настенный гаджет, что является несомненным плюсом.

Такая двойная система прогрева делает устройства экономичными и эффективными. Еще одним достоинством является то, что ИК-обогреватели не сушат воздух.

Обогреватель без конвекционного короба оснащается только нагревательным элементом и керамической панелью. Стоит он несколько дешевле.

Гаджеты обоих типов работают от сети. Просто устанавливаете его в любом месте в комнате или крепите к стене, вставляете вилку в розетку — и у вас дома тепло.

[ + – ] Напольный керамический ИК-обогреватель Фото: Princess

Зачем обогревателю нужен термостат или программатор?

Зачастую керамические обогреватели имеют встроенные терморегуляторы, которые довольно просты в управлении. Как правило, термостат оснащен маленьким экраном, датчиком и двумя функциональными кнопками, позволяющими задать тот температурный показатель, которого должен достичь гаджет при нагреве. Задняя панель, как правило, нагревается до 90 градусов Цельсия, передняя — до 79. Для собственной безопасности рекомендуем выбирать модели с защитой от ожогов (ее наличие или отсутствие должно быть указано в маркировке товара на сайте производителя или продавца). Воспользовавшись терморегулятором, вы сможете задать температуру, до которой электронагреватель должен прогреть комнату. Обычно, это показатель, не превышающий 25 градусов Цельсия. Ниже вы можете ознакомиться с видеоинструкцией по настройке терморегулятора.

[ + – ] Инструкция по управлению керамическим обогревателем посредством терморегулятора

Есть и более продвинутые устройства — с цифровыми программаторами, позволяющими настроить систему климат-контроля и воспользоваться таймером, чтобы девайс смог самостоятельно отключиться в указанное время.

Недостатки керамических обогревателей

Керамические обогреватели имеют и недостатки, особенно, если мы говорим о маломощных панелях без конвекции. Использовать их в качестве основного средства во время отопительного сезона не рекомендуется, так как прогреть большие помещения они не в состоянии. Зачастую их мощность составляет 330 Вт — 450 Вт, чего хватает на прогрев 7-8 кв. м. Либо вам придется купить несколько устройств, либо использовать их в паре с батареями, при условии, что батареи не слишком-то горячие.

Также к недостаткам можно отнести и саму керамическую часть — если она треснет или разобьется, вам придется покупать новое устройство.

Минусом может стать и отсутствие термостата или программатора. Устройства без такого функционала имеют низкий ценник, но лишают вас возможности определить подходящий температурный режим (отметим, что такие обогреватели по умолчанию нагреваются до стандартных температур — спереди 79 градусов Цельсия, сзади — 90).

Сколько электроэнергии расходует керамический обогреватель?

При выборе модели важно учитывать, сколько электроэнергии потребляет керамический обогреватель и во сколько вам это обойдется. Давайте подсчитаем. Например, понравившийся вам конвекционный обогреватель имеет мощность 1000 Вт. Ватты (Вт) — это показатель того, сколько энергии за единицу времени (стандартно — один час) потребляет устройство. Для простоты расчетов переведем 1000 Вт в киловатты и получим 1 кВт/ч. Затем прикинем, сколько часов в день должен работать гаджет. Допустим, 8 часов:

1 кВт/ч х 8 ч = 8 кВт/ч в течение дня.

Теперь умножим на количество дней в месяце — 30.

8 кВт/ч х 30 дней = 240 кВт/ч в месяц.

К примеру, в Киеве при месячном энергопотреблении более 250 кВт/ч тариф составляет 1,68 грн за 1 кВт/ч. Считаем:

240 кВт/ч х 1,68 грн = 403 грн 20 коп.

[ + – ] Обзор простых керамических обогревателей

Обычно продавцы и/или производители, кроме мощности, указывают и отапливаемую площадь. Так, тепла от керамической панели мощностью 0,5 кВт хватит, чтобы согреть 10-11 кв. м, панель мощностью 0,395 кВт справится с 7-8 кв. м, а вот мощности 1 кВт достаточно для 20-22 кв. м.

Что лучше — керамический или масляный обогреватель?

Принцип работы масляного радиатора совершенно иной. В отличие от ИК-обогревателей, он согревает не объекты, а воздух вокруг себя. Такой принцип действия называется теплопереносом. Сначала нагревается корпус устройства, затем тепло начинает распространяться по комнате. Минус в том, что около радиатора всегда очень жарко, а в дальних уголках помещения будет прохладно, кроме того, горячий воздух будет подниматься вверх, тогда как воздух около пола будет еле теплым. В общем, добиться равномерной температуры от такого обогревателя практически невозможно. Термостат тут тоже не помощник. Из-за того, что масляный радиатор, пока работает, находится в очень разогретом состоянии, погрешность при определении температуры окружающей среды будет велика — от 5 до 7 градусов Цельсия, из-за чего в комнате может быть слишком жарко, или, наоборот, недостаточно тепло. С керамическим обогревателем таких проблем не будет.

Энергопотребление масляного радиатора довольно высокое, из-за того, что корпус постоянно должен быть горячим. Керамический обогреватель тоже поддерживает панель в разогретом состоянии, однако, модели конвекционного типа намного более энергоэффективны.

[ + – ] Принцип работы керамического обогревателя

Что лучше — обогреватель или конвектор?

В основе работы такого электрического обогревателя лежит принцип конвекции, то есть смешивания холодного и горячего воздуха. Сзади снизу и сверху спереди на его корпусе расположены отверстия, внутри корпуса находится нагревательный элемент. Поступая через воздухозаборник снизу, холодный воздух нагревается и уже теплым выходит через отверстия сверху.

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Отметим, что воздухораспределительные жалюзи (отверстия в верхней части корпуса) сконструированы таким образом, чтобы направлять теплый воздух не к потолку, а к полу. Сделано это для того, чтобы помещение прогревалось как можно более эффективнее, ведь, как мы помним, теплый воздух устремляется вверх, к потолку, но ведь нам необходимо прогреть воздух около пола, что и делает конвектор.

Современные модели устройств располагают встроенными термостатами, определяющими температуру довольно точно, в отличие от термостатов масляных радиаторов. В данном случае погрешность составляет 0,1 градуса Цельсия.

Энергопотребление у конвектора тоже меньше (от 20% до 70%), чем у радиатора, за счет отсутствия необходимости постоянно держать корпус в нагретом состоянии. По энергоэффективности ему соответствует конвекционный керамический обогреватель, так что какое устройство лучше — решать вам, ведь единственным плюсом керамической панели в данном случае является ее дизайн.

[ + – ] Керамический обогреватель с изображением пейзажа Фото: heatmeup.de

Какой керамический обогреватель купить?

Купить керамический обогреватель с терморегулятором в Украине можно в строительных магазинах, супермаркетах электроники и на маркетплейсах вроде OLX, "Бигль", "Розетка" и пр. Вы сможете выбрать устройства классического дизайна (однотонные — контрастирующие с интерьером, или неприметные белые, бежевые), "под мрамор" или украшенные изображениями пейзажей, мультяшных героев (понравятся детям), абстракцией.

Купить керамический обогреватель с терморегулятором можно на сайтах украинских компаний-производителей:

stinex.ua

africa.com.ua

ardesto.com.ua

teploceramic.ua

uden-s.ua

valenciya.com.ua

kamin-hot.com.ua

smart-install.com.ua

ecoteplo.net

lifex.kiev.ua

optilux.in.ua

Цены варьируются в зависимости от функционала (керамический обогреватель с конвекцией или без, с терморегулятором, программатором, или без них) и типа крепления — напольный, настенный. Согласно информации ресурса hotline.ua,

настенный обогреватель без конвекции мощностью 0,4 кВт стоит в среднем 1 600 грн

настенный/напольный без конвекции мощностью 0,5 кВт — 2 600 грн

настенный без конвекции мощностью 0,55 кВт — 3 300 грн

настенный без конвекции мощностью 0,75 кВт — 4 500 грн

настенный конвекционный мощностью 1 кВт — от 4 500 грн

настенный/напольный конвекционный мощностью 1 кВт — от 5 000 грн

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