Тепло й економно: п'ять обігрівачів, з якими можна не боятися відключень світла

Недорогі та прості прилади допоможуть зігрітися в холоднечу як вдома, так і на вулиці, не споживаючи багато електроенергії.

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В Україні наближається опалювальний сезон, ось тільки квартири не завжди добре прогріваються батареями. Багато хто знаходить порятунок в електричних обігрівачах, але тут можуть виникнути дві проблеми: можливі відключення світла через обстріли і високі рахунки за електроенергію. На щастя, зараз можна знайти економні та відносно недорогі рішення, як зігрітися в холодну важку пору. Фокус вивчив асортимент китайського майданчика Aliexpress і відібрав п'ять пристроїв, які можна запустити за допомогою павербанка або малопотужної зарядної станції.

Електроковдра з таймером

Електроковдра допоможе зігрітися вдень або вночі Фото: Aliexpress

Електричні ковдри та простирадла — це доволі популярний тип товарів перед похолоданнями. Вони працюють від ізольованих дротів або нагрівальних елементів, інтегрованих у тканину, які дають тепло, коли воно під'єднане до джерела живлення. Таким пледом можна вкриватися або простилати його на ліжко під звичайне простирадло, щоб нагрівати постіль перед сном.

У деяких сучасних моделях для нагріву використовуються дроти з вуглецевого волокна, які тонші та легші. Існують також електроковдри з низькою напругою (12-24 В), що дає змогу підключати їх до павербанків. При виборі такого пристрою потрібно обов'язково перевірити, яка напруга потрібна і чи є підключення через USB-кабель.

Наприклад, одна електроковдра на Aliexpress розміром 140х100 см обіцяє швидке нагрівання всього за хвилину. Вона водонепроникна, має гарний вигляд, зроблена з м'якого поліестеру, довго тримає температуру і рівномірно її розподіляє. Ковдра підтримує USB-кабель, оснащена регулятором тепла з трьома режимами (максимальна температура приблизно до 55 градусів), таймером автоматичного вимкнення через 1 годину для безпеки, забезпечує напругу 5 В і силу струму 9-10 Вт, як і стандартний павербанк, судячи з фото, для нього передбачено спеціальну кишеньку. Продають такі ковдри за 600-800 грн.

В електроковдрі зробили кишеньку для павербанка Фото: Aliexpress

Зігрівальний електроплащ

Накидка-плащ з електричним обігрівом Фото: Aliexpress

У цього приладу принцип дії такий самий, як у електроковдри, але його розроблено для зручного носіння як верхнього одягу. Для цього передбачено комір, застібку-блискавку, а також кнопку на грудях для ввімкнення або вимкнення. Накидка зроблена з фланелі та поліестеру, тому має бути приємною на дотик. Її можна прати як у пральній машині, так і вручну.

Усередині знаходяться вуглецеві пластини, що забезпечують 9 зон нагріву. Продавець обіцяє три температурні режими: слабкий нагрів (25-35 ℃), середній (35-45 ℃), потужний (45-55 ℃). Розмір плаща: 156х86 см. Необхідна напруга: 5 В, теж є кишенька для зручного носіння павербанка. Вартість становить близько 800 грн.

Нашийний обігрівач

Обігрівач для шиї має вбудований акумулятор Фото: Aliexpress

Пристрій у вигляді дуги (U) одягається на шию, ніби деякі моделі навушників, також можна носити на руках і ногах. Продавець обіцяє швидкий (за 1 хвилину) обігрів усього тіла, але явно не відразу, за допомогою поліімідної плівки. Обігрівач важить 240 грамів і не повинен доставляти особливого дискомфорту.

Велика перевага цього гаджета полягає у вбудованому акумуляторі ємністю 2400 мАг, який забезпечує роботу протягом 1-2 годин. Коли ж заряд закінчиться, обігрівач можна під'єднати до будь-якого павербанка, підзарядити або ж одразу запустити. Завдяки цьому можна отримати додаткове тепло як вдома, так і на вулиці.

Що стосується самого обігріву, то в наявності чотири температурні режими: 40, 45, 50 або 55 градусів Цельсія. Перемикаються вони за допомогою однієї кнопки, поруч із нею вбудовано невеликий дисплей, що відображає поточну температуру. Придбати такий прилад можна приблизно за 700 гривень.

Пояс із муфтою

Пояс з електричним обігрівом Фото: Aliexpress

Ще один зігрівальний пристрій із цікавим форм-фактором, який допоможе в холодну пору. Пояс із м'якого вельвету надягається на талію і кріпиться на "липучці", а спереду є відділення спеціально для рук. Такий предмет одягу можна носити вдома, в офісі, в дорозі, підключаючи до розетки, прикурювача, павербанка, зарядної станції або майже будь-якого USB-роз'єму. Як і в багатьох попередніх варіантах, тут є кишенька для невеликого зовнішнього акумулятора. Випрати пояс можна в пральній машинці.

Графенові елементи нагріваються від електрики, а тканина має зберігати тепло. Передбачено три режими температури: +45, +55 і +65 градусів Цельсія, які перемикаються натисканням єдиної кнопки. Купити можна приблизно за 450 грн.

Варто зазначити, що є трохи дешевші пристрої, що поєднують у собі мініатюрну ковдру і муфту. Фактично це прямокутник із тканини, куди зашиті графенові панелі та USB-роз'єм для кабелю. Цим можна вкриватися або ж за допомогою кнопок згортається в трубку, де можна гріти руки.

Міні-обігрівач для ніг

Обігрівач для ніг з USB-кабелем Фото: Aliexpress

Схожа історія, але форма розроблена тільки для стоп. Передбачається, що такий обігрівач стоятиме на підлозі перед кріслом або диваном. Як правило, такі пристрої оздоблені м'якою фланелевою тканиною для більшого комфорту. На жаль, замість капців використовувати не вийде.

Зате підтримується USB, прилад через кабель можна під'єднати до павербанка (5 В/9 А), ноутбука, зарядної станції або просто увіткнути в розетку через стандартний адаптер. У магазинах обіцяють температуру 50-60 градусів і просять від 300 гривень.

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