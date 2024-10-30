Підготуватися до зими: як працюють, скільки коштують в Україні тепловентилятори для обігріву

Тепловентилятори — непогане тимчасове рішення для обігріву кімнат взимку. Вони дешево коштують, не споживають багато електроенергії і нагрівають повітря за лічені хвилини.

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Електричні повітронагрівачі, або тепловентилятори, — доволі популярний вибір для опалення, особливо в будинках, квартирах або невеликих офісах. Вони працюють, переміщуючи повітря над нагрівальним елементом, а потім у приміщення. Переносні моделі вентиляторів для обігріву можна підключити до розетки. Про те, як функціонують ці пристрої, розповість Фокус.

Як працює електричний повітронагрівач

Електричні повітронагрівачі (у народі їх ще називають "дуйками", — ред.) працюють, перетворюючи електричну енергію на теплову за допомогою резистивної нагрівальної спіралі. Потім повітря переміщується над нагрівальною спіраллю за допомогою вентилятора. Потім повітря нагрівається і виштовхується в приміщення, яке потребує обігріву.

З чого складається тепловентилятор

Де можна використовувати тепловентилятор

Залежно від розміру електричні повітронагрівачі можна використовувати в різних умовах. Компактні тепловентилятори гарні для невеликих житлових приміщень і офісів, тоді як великі промислові повітронагрівачі, наприклад, трифазні, можуть обігрівати фабрики, склади та інші об'єкти, пише hss.com.

Маленькі електричні моделі чудово підходять для квартир, приватних будинків, оскільки вони швидко нагрівають повітря і є портативними, що дає змогу використовувати їх, переносячи з місця на місце. Їм не потрібне паливо і, отже, не потрібна вентиляція для виходу вихлопних газів, однак тепловентилятори не слід використовувати у вологих приміщеннях, таких як туалети і душові.

Переваги та недоліки "дуйки"

У "дуйок" є низка переваг, головною з яких є те, що вони дуже швидко нагрівають повітря в закритому приміщенні — набагато швидше, ніж інші типи обігрівачів. Іншими словами, вони можуть нагріти кімнату приблизно до 20 градусів Цельсія всього за кілька хвилин, незалежно від початкової температури приміщення, йдеться в матеріалі netatmo.com.

Друга перевага в тому, що вони доступні за ціною: на відміну від, скажімо, масляних радіаторів. Третє — вони безпечні, мають низький ризик перегріву, і багато хто з них мають у своєму розпорядженні систему термостатичного управління, що дає змогу регулювати температуру.

Мінус у тому, що пристрої створюють шум під час роботи. Також недоліком можна вважати і той факт, що приміщення швидко охолоне, якщо їх вимкнути. Ще один недолік: тепловентилятори не підходять для обігріву дуже великих або відкритих просторів. Вони також можуть знизити рівень вологість у приміщенні, тому, якщо в кімнаті вже спостерігається низька вологість, "дуйки" не є хорошим варіантом, повідомляє mylek.co.uk.

Важливо зазначити, що електричні тепловентилятори можуть викликати проблеми у людей, які страждають на алергію, оскільки вони поширюють пил у всьому просторі, який вони обігрівають, одночасно проганяючи через нього гаряче повітря.

Принцип роботи тепловентилятора

Безпека вентиляторів для нагрівання повітря

Оскільки електричні тепловентилятори настільки ефективні та здатні швидко подавати тепло в приміщення, це знижує ризик їхнього перегріву, проте важливо пам'ятати про це і не залишати їх підключеними надовго.

Більшість моделей оснащені низкою функцій безпеки для запобігання перегріву. Нагрівачі зі сталевим корпусом піддаються меншому ризику, ніж нагрівачі з пластиковим корпусом, оскільки немає ризику, що він може розплавитися.

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Ціни на тепловентилятори в Україні

Згідно з даними сайту hotline.ua, ціни на дуйки в Україні коливаються від 265 грн до 2000 грн і більше, якщо йдеться про пристрої з додатковими функціями. Однак ми вибрали найпростіші варіанти, які можуть собі дозволити купити абсолютно всі.

Esperanza Gobi (EHH001)

Тепловентилятор підлоговий, настільний.

Потужність: 1/2 кВт.

Площа приміщення: 20 кв. м.

Ціни: 315 — 902 грн

Midea NF20-20ABE

Вентилятор з обігрівом підлоговий.

Потужність: 2 кВт.

Розмір приміщення: 20 кв. м.

Ціни: 449 — 1 419 грн.

Edler EDHT-8840

Пристрій підлоговий, настільний.

Потужність: 1/2 кВт.

Приміщення: 20-23 кв. м.

Вартість: 379 — 628 грн

Grunhelm FH-03

Тип: тепловентилятор підлоговий.

Потужність: 2 кВт.

Приміщення: 20 кв. м.

Вартість: 371 — 793 грн

Saturn ST-HT7645K White

Вентилятор підлоговий.

Потужність: 1/2 кВт

Площа приміщення: 22 кв. м.

Розліт цін: 388 — 714 грн

Voltronic BG-380

Тепловентилятор підлоговий, настільний.

Потужність: 0,45 кВт.

Приміщення: 10 кв. м.

Розліт цін: 264 — 364 грн

Rotex RAS10-H

Вентилятор для обігріву підлоговий.

Потужність: 2 кВт

Розліт цін: 475 — 1 021 грн

WetAir WFH-28

Тепловентилятор підлоговий.

Потужність: 1/2 кВт.

Площа приміщення: 25 кв. м

Ціни: 580 — 910 грн

Ardesto FHY-2000WB

Вентилятор підлоговий, настільний

Потужність: 1/2 кВт.

Приміщення: 20 м.

Ціни: 340 — 641 грн

Electrolux EFH/S-1125

Тепловентилятор підлоговий.

Потужність: 0,75 / 1,5 кВт.

Приміщення: 20 кв. м.

Ціни: 905 — 1 890 грн.