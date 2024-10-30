Подготовиться к зиме: как работают, сколько стоят в Украине тепловентиляторы для обогрева
Тепловентиляторы — неплохое временное решение для обогрева комнат зимой. Они дешево стоят, не потребляют много электроэнергии и нагревают воздух за считанные минуты.
Электрические воздухонагреватели, или тепловентиляторы, — довольно популярный выбор для отопления, особенно в домах, квартирах или небольших офисах. Они работают, перемещая воздух над нагревательным элементом, а затем в помещение. Переносные модели вентиляторов для обогрева можно подключить к розетке. О том, как функционируют данные устройства, расскажет Фокус.
Как работает электрический воздухонагреватель
Электрические воздухонагреватели (в народе их еще называют "дуйками", — ред.) работают, преобразуя электрическую энергию в тепловую с помощью резистивной нагревательной спирали. Затем воздух перемещается над нагревательной спиралью с помощью вентилятора. Потом воздух нагревается и выталкивается в помещение, требующее обогрева.
Где можно использовать тепловентилятор
В зависимости от размера электрические воздухонагреватели можно использовать в различных условиях. Компактные тепловентиляторы хороши для небольших жилых помещений и офисов, тогда как большие промышленные воздухонагреватели, например, трехфазные, могут обогревать фабрики, склады и прочие объекты, пишет hss.com.
Маленькие электрически модели отлично подходят для квартир, частных домов, поскольку они быстро нагревают воздух и являются портативными, что позволяет использовать их, перенося с места на место. Им не требуется топливо и, следовательно, не нужна вентиляция для выхода выхлопных газов, однако тепловентиляторы не следует использовать во влажных помещениях, таких как туалеты и душевые.
Преимущества и недостатки "дуйки"
У "дуек" есть ряд преимуществ, главным из которых является то, что они очень быстро нагревают воздух в закрытом помещении — гораздо быстрее, чем другие типы обогревателей. Иными словами, они могут нагреть комнату примерно до 20 градусов Цельсия всего за пару минут, независимо от начальной температуры помещения, говорится в материале netatmo.com.
Второе преимущество в том, что они доступны по цене: в отличие от, скажем, масляных радиаторов. Третье — они безопасны, имеют низкий риск перегрева, и многие из них располагают системой термостатического управления, позволяющей регулировать температуру.
Минус в том, что устройства создают шум во время работы. Также недостатком можно считать и тот факт, что помещение быстро остынет, если их выключить. Еще один недостаток: тепловентиляторы не подходят для обогрева очень больших или открытых пространств. Они также могут снизить уровень влажность в помещении, поэтому, если в комнате уже наблюдается низкая влажность, "дуйки" не являются хорошим вариантом, сообщает mylek.co.uk.
Важно отметить, что электрические тепловентиляторы могут вызывать проблемы у людей, страдающих аллергией, поскольку они распространяют пыль по всему обогреваемому ими пространству, одновременно прогоняя через него горячий воздух.
Безопасность вентиляторов для нагрева воздуха
Поскольку электрические тепловентиляторы настолько эффективны и способны быстро подавать тепло в помещение, это снижает риск их перегрева, тем не менее, важно помнить об этом и не оставлять их подключенными надолго.
Большинство моделей оснащены рядом функций безопасности для предотвращения перегрева. Нагреватели со стальным корпусом подвержены меньшему риску, чем нагреватели с пластиковым корпусом, поскольку нет риска, что он может расплавиться.Важно
Цены на тепловентиляторы в Украине
Согласно данным сайта hotline.ua, цены на дуйки в Украине колеблются от 265 грн до 2000 грн и более, если речь идет об устройствах с дополнительными функциями. Однако мы выбрали самые простые варианты, которые могут себе позволить купить абсолютно все.
Esperanza Gobi (EHH001)
- Тепловентилятор напольный, настольный.
- Мощность: 1/2 кВт.
- Площадь помещения: 20 кв. м.
Цены: 315–902 грн.
Midea NF20-20ABE
- Вентилятор с обогревом напольный.
- Мощность: 2 кВт.
- Размер помещения: 20 кв. м.
Цены: 449–1419 грн.
Edler EDHT-8840
- Устройство напольное, настольное.
- Мощность: 1/2 кВт.
- Помещение: 20–23 кв. м.
Стоимость: 379–628 грн.
Grunhelm FH-03
- Тип: тепловентилятор напольный.
- Мощность: 2 кВт.
- Помещение: 20 кв. м.
Стоимость: 371–793 грн.
Saturn ST-HT7645K White
- Вентилятор напольный.
- Мощность: 1/2 кВт
- Площадь помещения: 22 кв. м.
Разлет цен: 388–714 грн.
Voltronic BG-380
- Тепловентилятор напольный, настольный.
- Мощность: 0,45 кВт.
- Помещение: 10 кв. м.
Разлет цен: 264–364 грн.
Rotex RAS10-H
- Вентилятор для обогрева напольный.
- Мощность: 2 кВт
Разлет цен: 475–1021 грн.
WetAir WFH-28
- Тепловентилятор напольный.
- Мощность: 1/2 кВт.
- Площадь помещения: 25 кв. м
Цены: 580–910 грн.
Ardesto FHY-2000WB
- Вентилятор напольный, настольный
- Мощность: 1/2 кВт.
- Помещение: 20 м.
Цены: 340–641 грн.
Electrolux EFH/S-1125
- Тепловентилятор напольный.
- Мощность: 0,75 / 1,5 кВт.
- Помещение: 20 кв. м.
Цены: 905–1890 грн.