Подготовиться к зиме: как работают, сколько стоят в Украине тепловентиляторы для обогрева

Тепловентиляторы — неплохое временное решение для обогрева комнат зимой. Они дешево стоят, не потребляют много электроэнергии и нагревают воздух за считанные минуты.

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Электрические воздухонагреватели, или тепловентиляторы, — довольно популярный выбор для отопления, особенно в домах, квартирах или небольших офисах. Они работают, перемещая воздух над нагревательным элементом, а затем в помещение. Переносные модели вентиляторов для обогрева можно подключить к розетке. О том, как функционируют данные устройства, расскажет Фокус.

Как работает электрический воздухонагреватель

Электрические воздухонагреватели (в народе их еще называют "дуйками", — ред.) работают, преобразуя электрическую энергию в тепловую с помощью резистивной нагревательной спирали. Затем воздух перемещается над нагревательной спиралью с помощью вентилятора. Потом воздух нагревается и выталкивается в помещение, требующее обогрева.

Из чего состоит тепловентилятор

Где можно использовать тепловентилятор

В зависимости от размера электрические воздухонагреватели можно использовать в различных условиях. Компактные тепловентиляторы хороши для небольших жилых помещений и офисов, тогда как большие промышленные воздухонагреватели, например, трехфазные, могут обогревать фабрики, склады и прочие объекты, пишет hss.com.

Маленькие электрически модели отлично подходят для квартир, частных домов, поскольку они быстро нагревают воздух и являются портативными, что позволяет использовать их, перенося с места на место. Им не требуется топливо и, следовательно, не нужна вентиляция для выхода выхлопных газов, однако тепловентиляторы не следует использовать во влажных помещениях, таких как туалеты и душевые.

Преимущества и недостатки "дуйки"

У "дуек" есть ряд преимуществ, главным из которых является то, что они очень быстро нагревают воздух в закрытом помещении — гораздо быстрее, чем другие типы обогревателей. Иными словами, они могут нагреть комнату примерно до 20 градусов Цельсия всего за пару минут, независимо от начальной температуры помещения, говорится в материале netatmo.com.

Второе преимущество в том, что они доступны по цене: в отличие от, скажем, масляных радиаторов. Третье — они безопасны, имеют низкий риск перегрева, и многие из них располагают системой термостатического управления, позволяющей регулировать температуру.

Минус в том, что устройства создают шум во время работы. Также недостатком можно считать и тот факт, что помещение быстро остынет, если их выключить. Еще один недостаток: тепловентиляторы не подходят для обогрева очень больших или открытых пространств. Они также могут снизить уровень влажность в помещении, поэтому, если в комнате уже наблюдается низкая влажность, "дуйки" не являются хорошим вариантом, сообщает mylek.co.uk.

Важно отметить, что электрические тепловентиляторы могут вызывать проблемы у людей, страдающих аллергией, поскольку они распространяют пыль по всему обогреваемому ими пространству, одновременно прогоняя через него горячий воздух.

Принцип работы тепловентилятора

Безопасность вентиляторов для нагрева воздуха

Поскольку электрические тепловентиляторы настолько эффективны и способны быстро подавать тепло в помещение, это снижает риск их перегрева, тем не менее, важно помнить об этом и не оставлять их подключенными надолго.

Большинство моделей оснащены рядом функций безопасности для предотвращения перегрева. Нагреватели со стальным корпусом подвержены меньшему риску, чем нагреватели с пластиковым корпусом, поскольку нет риска, что он может расплавиться.

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Цены на тепловентиляторы в Украине

Согласно данным сайта hotline.ua, цены на дуйки в Украине колеблются от 265 грн до 2000 грн и более, если речь идет об устройствах с дополнительными функциями. Однако мы выбрали самые простые варианты, которые могут себе позволить купить абсолютно все.

Esperanza Gobi (EHH001)

Тепловентилятор напольный, настольный.

Мощность: 1/2 кВт.

Площадь помещения: 20 кв. м.

Цены: 315–902 грн.

Midea NF20-20ABE

Вентилятор с обогревом напольный.

Мощность: 2 кВт.

Размер помещения: 20 кв. м.

Цены: 449–1419 грн.

Edler EDHT-8840

Устройство напольное, настольное.

Мощность: 1/2 кВт.

Помещение: 20–23 кв. м.

Стоимость: 379–628 грн.

Grunhelm FH-03

Тип: тепловентилятор напольный.

Мощность: 2 кВт.

Помещение: 20 кв. м.

Стоимость: 371–793 грн.

Saturn ST-HT7645K White

Вентилятор напольный.

Мощность: 1/2 кВт

Площадь помещения: 22 кв. м.

Разлет цен: 388–714 грн.

Voltronic BG-380

Тепловентилятор напольный, настольный.

Мощность: 0,45 кВт.

Помещение: 10 кв. м.

Разлет цен: 264–364 грн.

Rotex RAS10-H

Вентилятор для обогрева напольный.

Мощность: 2 кВт

Разлет цен: 475–1021 грн.

WetAir WFH-28

Тепловентилятор напольный.

Мощность: 1/2 кВт.

Площадь помещения: 25 кв. м

Цены: 580–910 грн.

Ardesto FHY-2000WB

Вентилятор напольный, настольный

Мощность: 1/2 кВт.

Помещение: 20 м.

Цены: 340–641 грн.

Electrolux EFH/S-1125

Тепловентилятор напольный.

Мощность: 0,75 / 1,5 кВт.

Помещение: 20 кв. м.

Цены: 905–1890 грн.