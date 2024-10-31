Тепло и экономно: пять обогревателей, с которыми можно не бояться отключений света

Недорогие и простые приборы помогут согреться в стужу как дома, так и на улице, не потребляя много электроэнергии.

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В Украине грядет отопительный сезон, вот только квартиры не всегда хорошо прогреваются батареями. Многие находят спасение в электрических обогревателях, но тут могут возникнуть две проблемы: возможные отключения света из-за обстрелов и высокие счета за электроэнергию. К счастью, сейчас можно найти экономные и относительно недорогие решения, как согреться в холодную трудную пору. Фокус изучил ассортимент китайской площадки Aliexpress и отобрал пять устройств, которые можно запустить с помощью павербанка или маломощной зарядной станции.

Электроодеяло с таймером

Электроодеяло поможет согреться днем или ночью Фото: Aliexpress

Электрические одеяла и простыни — это довольно популярный тип товаров перед похолоданиями. Они работают от изолированных проводов или нагревательных элементов, интегрированных в ткань, которые дают тепло, когда оно подключено к источнику питания. Таким пледом можно укрываться или простилать его на кровать под обычную простынь, чтобы нагревать постель перед сном.

В некоторых современных моделях для нагрева используются провода из углеродного волокна, которые тоньше и легче. Существуют также электроодеяла с низким напряжением (12-24 В), что позволяет подключать их к павербанкам. При выборе такого устройства нужно обязательно проверить, какое напряжение нужно и есть ли подключение через USB-кабель.

Например, один электроодеяло на Aliexpress размером 140х100 см обещает быстрый нагрев всего за минуту. Оно водонепроницаемое, красиво выглядит, сделано из мягкого полиэстера, долго держит температуру и равномерно ее распределяет. Одеяло поддерживает USB-кабель, оснащен регулятором тепла с тремя режимами (максимальная температура примерно до 55 градусов), таймером автоматического отключения через 1 час для безопасности, обеспечивает напряжение 5 В и силу тока 9-10 Вт, как и стандартный павербанк, судя по фото, для него предусмотрен специальный кармашек. Продают такие одеяла за 600-800 грн.

В электроодеяле сделали кармашек для павербанка Фото: Aliexpress

Согревающий электроплащ

Накидка-плащ с электрическим обогревом Фото: Aliexpress

У этого прибора принцип действия такой же, как у электроодеяла, но он разработан для удобного ношения в качестве верхней одежды. Для этого предусмотрены воротник, застежка-молния, а также кнопка на груди для включения или выключения. Накидка сделана из фланели и полиэстера, поэтому должна быть приятной на ощупь. Ее можно стирать как в стиральной машине, так и вручную.

Внутри находятся углеродные пластины, обеспечивающие 9 зон нагрева. Продавец обещает три температурных режима: слабый нагрев (25-35 ℃), средний (35-45 ℃), мощный (45-55 ℃). Размер плаща: 156х86 см. Необходимое напряжение: 5 В, тоже есть кармашек для удобного ношения павербанка. Стоимость составляет около 800 грн.

Нашейный обогреватель

Обогреватель для шеи имеет встроенный аккумулятор Фото: Aliexpress

Устройство в виде дуги (U) надевается на шею, будто некоторые модели наушников, также можно носить на руках и ногах. Продавец обещает быстрый (за 1 минуту) обогрев всего тела, но явно не сразу, с помощью полиимидной пленки. Обогреватель весит 240 граммов и не должен доставлять особого дискомфорта.

Большое преимущество этого гаджета заключается во встроенном аккумуляторе емкостью 2400 мАч, который обеспечивает работу в течение 1-2 часов. Когда же заряд закончится, обогреватель можно подключить к любому павербанку, подзарядить или же сразу запустить. Благодаря этому можно получить дополнительное тепло как дома, так и на улице.

Что касается самого обогрева, то в наличии четыре температурных режима: 40, 45, 50 или 55 градусов Цельсия. Переключаются они с помощью одной кнопки, рядом с ней встроен небольшой дисплей, отображающий текущую температуру. Приобрести такой прибор можно примерно за 700 гривен.

Пояс с муфтой

Пояс с электрическим обогревом Фото: Aliexpress

Еще одно согревающее устройство с интересным форм-фактором, которое поможет в холодную пору. Пояс из мягкого вельвета надевается на талию и крепится на "липучке", а спереди есть отделение специально для рук. Такой предмет одежды можно носить дома, в офисе, в дороге, подключая к розетке, прикуривателю, павербанку, зарядной станции или почти любому USB-разъему. Как и во многих предыдущих вариантах, здесь есть кармашек для небольшого внешнего аккумулятора. Постирать пояс можно в стиральной машинке.

Графеновые элементы нагреваются от электричества, а ткань должна сохранять тепло. Предусмотрены три режима температуры: +45, +55 и +65 градусов Цельсия, которые переключаются нажатием единственной кнопки. Купить можно примерно за 450 грн.

Стоит отметить, что есть устройства чуть дешевле, сочетающие в себе миниатюрное одеяло и муфту. Фактически это прямоугольник из ткани, куда зашиты графеновые панели и USB-разъем для кабеля. Этим можно укрываться или же с помощью кнопок сворачивается в трубку, где можно греть руки.

Мини-обогреватель для ног

Обогреватель для ног c USB-кабелем Фото: Aliexpress

Похожая история, но форма разработана только для стоп. Предполагается, что такой обогреватель будет стоять на полу перед креслом или диваном. Как правило, такие устройства отделаны мягкой фланелевой тканью для большего комфорта. К сожалению, вместо тапочек использовать не получится.

Зато поддерживается USB, прибор через кабель можно подключить к павербанку (5 В/9 А), ноутбуку, зарядной станции или просто воткнуть в розетку через стандартный адаптер. В магазинах обещают температуру 50-60 градусов и просят от 300 гривен.

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