У Києві та 4 областях закликають терміново знизити споживання електрики: де вже відключають світло

У столиці вже відключають електроенергію на період до 4 годин. На думку голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, вимушені заходи не говорять про розвал енергосистеми України.

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Мешканців Києва, а також Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей просять терміново зменшити споживання електроенергії. Про це повідомила у Facebook держкомпанія "Укренерго".

Енергетики відзначають швидке збільшення споживання електрики у центральних областях України. Диспетчери вимушено запроваджують контрольоване обмеження споживання електроенергії у цьому регіоні.

"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії" — сказано у попередженні.

Тимчасові обмеження допоможуть зменшити навантаження на електромережі та дадуть енергетикам час для ремонту обладнання, яке пошкодили російські ракети.

[ + – ] Вимушені заходи не свідчать про розвал енергосистеми України

Про відключення електроенергії на конкретній вулиці стане відомо після рішення оператора розподільчих мереж, повідомили в "Укренерго".

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький уточнює, що вимушені заходи не свідчать про розвал енергосистеми України, а говорять про повний контроль ситуації.

"Є план дій щодо стабілізації роботи енергосистеми за різних варіантів розвитку подій. Зокрема на випадки, коли енергосистема має працювати в умовах значних руйнувань та збільшення споживання через холод. Ми готові до цього і знаємо, що робити", — поінформував Кудрицький.

У Києві вже почали вимикати світло

"Укренерго" запровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Києві 20 жовтня з 12:58, зазначила пресслужба "ДТЕК". Вимкнення не триватиме довше як 4 години.

"Воно може повторитися для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо "Укренерго" не скасує стабілізаційні відключення. Якщо ваш будинок відключався з 8 до 12, повторне відключення буде з 20:00 до 0:00", — зауважили фахівці.

Енергомісткі прилади рекомендують включати по черзі, мінімізувати споживання електроенергії слід увечері з 17:00 до 23:00.

Список вулиць Києва, де відключатимуть електроенергію, доступний за посиланням.

Нагадаємо, ДТЕК вирішив відключати електроенергію в Києві та області для уникнення аварій, українців закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії.

У середу, 19 жовтня, окупанти атакували ракетами Київ. На Лівому березі тимчасово зникло електропостачання, але фахівці швидко його відновили.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що з 10 жовтня армія РФ знищила до 30% енергостанцій в Україні.