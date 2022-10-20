У Києві та 4 областях закликають терміново знизити споживання електрики: де вже відключають світло
У столиці вже відключають електроенергію на період до 4 годин. На думку голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, вимушені заходи не говорять про розвал енергосистеми України.
Мешканців Києва, а також Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей просять терміново зменшити споживання електроенергії. Про це повідомила у Facebook держкомпанія "Укренерго".
Енергетики відзначають швидке збільшення споживання електрики у центральних областях України. Диспетчери вимушено запроваджують контрольоване обмеження споживання електроенергії у цьому регіоні.
"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії" — сказано у попередженні.
Тимчасові обмеження допоможуть зменшити навантаження на електромережі та дадуть енергетикам час для ремонту обладнання, яке пошкодили російські ракети.
Про відключення електроенергії на конкретній вулиці стане відомо після рішення оператора розподільчих мереж, повідомили в "Укренерго".
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький уточнює, що вимушені заходи не свідчать про розвал енергосистеми України, а говорять про повний контроль ситуації.
"Є план дій щодо стабілізації роботи енергосистеми за різних варіантів розвитку подій. Зокрема на випадки, коли енергосистема має працювати в умовах значних руйнувань та збільшення споживання через холод. Ми готові до цього і знаємо, що робити", — поінформував Кудрицький.
У Києві вже почали вимикати світло
"Укренерго" запровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Києві 20 жовтня з 12:58, зазначила пресслужба "ДТЕК". Вимкнення не триватиме довше як 4 години.
"Воно може повторитися для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо "Укренерго" не скасує стабілізаційні відключення. Якщо ваш будинок відключався з 8 до 12, повторне відключення буде з 20:00 до 0:00", — зауважили фахівці.
Енергомісткі прилади рекомендують включати по черзі, мінімізувати споживання електроенергії слід увечері з 17:00 до 23:00.
Список вулиць Києва, де відключатимуть електроенергію, доступний за посиланням.
Нагадаємо, ДТЕК вирішив відключати електроенергію в Києві та області для уникнення аварій, українців закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії.
У середу, 19 жовтня, окупанти атакували ракетами Київ. На Лівому березі тимчасово зникло електропостачання, але фахівці швидко його відновили.
Президент України Володимир Зеленський говорив, що з 10 жовтня армія РФ знищила до 30% енергостанцій в Україні.