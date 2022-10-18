Російські атаки знищили 30% українських електростанцій, – Зеленський

Збитків енергетиці завдали в останні 8 днів. Президент України називає дії ЗС РФ черговою терористичною атакою.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня ЗС РФ знищили 30% українських енергостанцій. Про це повідомляється на сторінці президента у твіттері.

Глава держави назвав дії російських військ черговими терористичними атаками, спрямованими проти української енергетики та об'єктів критичної інфраструктури. Через це місця для переговорів з режимом Путіна не залишилося.

"Починаючи з 10 жовтня, 30% українських енергостанцій знищено, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", — заявив президент.

Додамо про ураження 30% енергетичної інфраструктури України, повідомив міністр енергетики Герман Глущенко ще 12 жовтня. Після цього ЗС РФ ще кілька разів атакували енергогенерувальні підприємства.

Нагадаємо, вранці, 18 жовтня, російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, атакувавши об'єкти енергетичної та критичної інфраструктур у різних регіонах. Внаслідок ударів Житомир залишився без водопостачання та електроенергії.