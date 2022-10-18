Российские атаки уничтожили 30% украинских электростанций, – Зеленский

Ущерб энергетике был нанесен в последние 8 дней. Президент Украины называет действия ВС РФ очередной террористической атакой.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября ВС РФ уничтожили 30% украинских энергостанций. Об этом сообщается на странице президента в Твиттере.

Глава государства назвал действия российских войск очередными террористическими атаками, которые направлены против украинской энергетики и объектов критической инфраструктуры. Из-за этого места для ведения переговоров с режимом Путина не осталось.

"Начиная с 10 октября, 30% украинских энергостанций были уничтожены, что вызвало массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталась места", — заявил президент.

Добавим о поражении 30% энергетической инфраструктуры Украины сообщил министр энергетики Герман Глущенко еще 12 октября. После этого ВС РФ еще несколько раз атаковали энергогенерирующие предприятия.

Напомним, утром 18 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине, атаковав объекты энергетической и критической инфраструктур в различных регионах. В результате ударов Житомир остался без водоснабжения и электроэнергии.