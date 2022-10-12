"Впервые с начала войны: за два дня оккупанты поразили 30% энергетической инфраструктуры Украины

По словам главы Минэнергетики Украины, есть еще одна причина, по которой россияне так активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Речь идет о терроризировании всей Европы.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины пострадали от российских ракет начиная с понедельника. Об этом он рассказал в интервью каналу CNN.

По словам чиновника, это был первый случай с начала полномасштабной войны, когда Россия специально и решительно целилась на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Также он заявил, что украинский экспорт электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле". Это может служить еще одной причиной, почему РФ хочет повредить или даже разрушить такие объекты.

Галущенко сказал, что Украина восстанавливает все поврежденные объекты как можно быстрее.

Также в материале напомнили, что в понедельник правительство Украины призвало людей по всей стране "ограничить" потребление энергии. На вопрос, получит ли Украина дополнительные энергоносители из Европы, Галущенко ответил, что это "один из возможных вариантов".

Министр сказал, что украинская энергосистема по-прежнему стабильна, но призвал партнеров предоставить системы ПВО, которые помогли бы защитить украинское небо.

"Россияне играют не в какие-то игры по международным законам. Их не интересуют никакие международные соглашения или конвенции", — сказал министр.

Ранее Фокус сообщал, США поставят Украине две системы NASAMS уже совсем скоро. Штаты заинтересованы в как можно скорейших поставках NASAMS Киеву, заверил представитель Вашингтона Джон Кирби. По данным СМИ, этот процесс займет несколько недель.

Еще напомним, что во Львове под обстрел попали 4 электроподстанции. По словам Максима Козицкого, после сегодняшней атаки россиян от двух подстанций в области ничего не осталось. Но в населенных пунктах региона уже восстанавливают электро- и водоснабжение.

Также сообщалось, что в НАТО заявили, что не будут закрывать небо над Украиной. Альянс не намерен участвовать в войне против РФ, поэтому позиция блока касательно закрытия неба над Украиной не изменилась. Однако в НАТО обсудят вопрос усиления украинской ПВО, заявила постпред США.