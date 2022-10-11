Несмотря на атаки РФ: в НАТО заявили, что не будут закрывать небо над Украиной

Альянс не намерен участвовать в войне против РФ, поэтому позиция блока касательно закрытия неба над Украиной не изменилась. Однако в НАТО обсудят вопрос усиления украинской ПВО, заявила постпред США.

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НАТО не будет пересматривать свою позицию касательно вопроса о закрытии неба над Украиной, несмотря на массированные ракетные удары войск РФ по ее территории. Альянс не намерен становиться непосредственным участником войны. Об этом во вторник, 11 октября, в ходе брифинга заявила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит.

Отвечая на вопрос о том, достаточным ли основанием для НАТО является массированный обстрел украинской территории войсками РФ 10 октября для того, чтобы Альянс закрыл небо над Украиной, постпред Вашингтона сослалась на позицию стран-членов военного блока, которая заключается в том, что "НАТО не нужно становиться участником войны".

"Поэтому я не вижу изменений в этой позиции", — сказала Смит.

Также представительница США в Североатлантическом альянсе отметила, что война продолжает оставаться конфликтом между двумя странами — Россией и Украиной — хоть НАТО и поддерживают Киев военным снаряжением, финансированием и гуманитарными грузами.

"Многие союзники (по Альянсу) оказывают помощь по всем трем направлениям. Таким образом, НАТО по-прежнему убеждено, что ему необходимо продолжать оказывать поддержку, необходимую Украине для защиты своей территории", — добавила Смит.

По словам постпреда, члены НАТО в ходе министерской встречи 12-13 октября обсудят, какую еще помощь в противостоянии с РФ можно оказать Украине. Упор в завтрашних дискуссиях будет сделан на вопросе предоставления Киеву ПВО, сообщила Смит.

"Подозреваю, что упор завтра будет сделан на ПВО более конкретно. Безусловно, союзники и партнеры приветствовали новости, поступающие как из США, так и из Германии, относительно некоторых дополнительных средств ПВО, которые будут предоставлены украинцам. Но я надеюсь, что мы еще услышим (об этом в дальнейшем). И нам нужно будет посмотреть, чем завершатся эти встречи… чтобы узнать, какие дополнительные шаги предпримут партнеры и союзники, поддерживая Украину в будущем", — заявила представительница Вашингтона в Брюсселе.

Напомним, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены блока рассмотрят возможность предоставления Украине большего количества систем противовоздушной обороны на фоне массированных атак со стороны войск РФ.

Также Столтенберг отметил, что проигрыш Украины в войне против РФ будет означать проигрыш и для самого Альянса.