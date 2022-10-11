Победа Путина над Украиной будет означать поражение для всего НАТО, — Столтенберг (видео)

В случае поражения Киева мир станет более уязвимым для дальнейшей российской агрессии, заявил генсек Альянса. Кремль воспринял слова Столтенберга как признание в участии НАТО в войне против РФ.

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Поражение Украины в полномасштабной войне против России стало бы поражением и для НАТО, поэтому Альянс продолжает поддерживать Киев перед лицом агрессии со стороны РФ. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник, 11 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Для всех нас важно, чтобы Украина выиграла в битве, в войне против вторгающихся российских сил. Если (президент РФ Владимир) Путин победит, это будет большим поражением не только для Украины, но и для всех нас", — сказал генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг добавил, что в случае победы РФ мир станет более опасным и уязвимым для дальнейшей российской агрессии, поэтому страны НАТО обеспечивают Украину военной помощью из своих запасов.

В свою очередь бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что заявление генсека НАТО якобы свидетельствует о том, что военный блок фактически участвует в полномасштабной войне.

"Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны… Честный норвежский парень наконец-то признал это", — написал российский чиновник в своем телеграм-канале.

Также Медведев указал, что возможное предоставление Украине реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия странами Запада спровоцирует эскалацию боевых действий вплоть до "необратимых последствий мировой войны".

Напомним, ранее в этом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на вступление в организацию по ускоренной процедуре.

Также мы писали, что в НАТО рассмотрят возможность предоставления Украине большего количества систем противовоздушной обороны на фоне массированных атак со стороны войск РФ.