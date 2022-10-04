Генсек НАТО получил заявку Украины о вступлении в Альянс, – Офис президента

В обозримом будущем послы, представляющие страны, которые являются действующими членами Альянса, соберутся в Брюсселе, чтоб рассмотреть заявку нашей страны.

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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг получил заявку Украины о членстве в организации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква во время брифинга во вторник, 4 октября.

По его словам, Украины уже направила генсеку НАТО соответсвующую ноту. Это означает, что заявку Украины о желании стать страной-членом НАТО Столтенберг получил официально.

Вскоре процесс евроатлантической интеграции Украины выйдет на новый этап. В Брюсселе действующие члены Альянса соберутся для того, чтоб обсудить заявку о членстве нашей страны в организации. Представлять действующих членов НАТО будут послы.

Жовква подчеркнул, что по состоянию на сегодня уже девять стран официально выразили поддержку евроатлантической интеграции Украины.

Заместитель главы Офиса президента напомнил, что Украина хочет вступить в Альянс по ускоренной процедуре. То есть, для нашей страны будет необязательным выполнение условий для вступления в организацию.

Напомним, заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО стало неожиданным для США. Американские политики разделились – кто-то и дальше хочет поддерживать Украину, а другие не хотят воевать с Россией.

Кроме того, по словам советника главы ОП, Михаила Подоляка, Украина победит Россию раньше, чем произойдет вступление в НАТО и Западу не нужно будет вступать в войну с РФ.