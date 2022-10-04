Генсек НАТО отримав заявку України про вступ до Альянсу, – Офіс президента

У найближчому майбутньому посли, які представляють країни, що є чинними членами Альянсу, зберуться у Брюсселі, щоб розглянути заявку нашої країни.

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг отримав заявку України про членство в організації. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква під час брифінгу у вівторок, 4 жовтня.

За його словами, Україна вже надіслала генсеку НАТО відповідну ноту. Це означає, що заявку України про бажання стати країною-членом НАТО Столтенберг отримав офіційно.

Невдовзі процес євроатлантичної інтеграції України вийде на новий етап. У Брюсселі чинні члени Альянсу зберуться для того, щоб обговорити заявку про членство нашої держави в організації. Представлятимуть чинних членів НАТО посли.

Жовква наголосив, що станом на сьогодні вже дев'ять країн офіційно висловили підтримку євроатлантичній інтеграції України.

Заступник глави Офісу президента нагадав, що Україна хоче вступити до Альянсу за прискореною процедурою. Тобто для нашої країни буде необов'язковим виконання умов для вступу до організації.

Нагадаємо, заява Володимира Зеленського про вступ України до НАТО стала несподіваною для США. Американські політики розділилися — хтось і надалі хоче підтримувати Україну, а інші не хочуть воювати із Росією.

Крім того, за словами радника голови ОП, Михайла Подоляка, Україна переможе Росію раніше, ніж відбудеться вступ до НАТО, і Заходу не потрібно вступати у війну з РФ.