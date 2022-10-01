Заява Зеленського про вступ України до НАТО стала несподіваною для США, — Politico

Думки американських політиків розділилися: одні підтримують українців, інші — не хочуть вплутуватися у війну з Росією.

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Заява президента Володимира Зеленського про намір України вступити до НАТО за прискореною процедурою стала несподіванкою для Білого дому. Про це виданню Politico розповіли дві офіційні особи зі США.

Вступ України до НАТО став вельми суперечливим питанням для США через статтю №5 статуту Альянсу, яка передбачає військовий захист будь-якої країни-члена у разі нападу. Українські території наражаються на збройну агресію з 2014 року, коли Росія окупувала Крим, а також райони Донецької та Луганської областей. Через високу ймовірність повномасштабного вторгнення росіян, Україна прагнула стати членом НАТО для отримання гарантій безпеки, проте багато політиків у США не підтримували таке рішення, побоюючись вплутуватися у війну з РФ.

Думки американців щодо долі України розділилися. Спікерка палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 30 вересня висловилася проти прискореного вступу України до НАТО. У коментарі Politico вона ухильно заявила, що підтримує надання Києву "гарантій безпеки" та захист демократії, але вже після перемоги у війні.

Дещо пізніше Конгрес США ухвалив тимчасовий законопроєкт про виділення Україні допомоги у розмірі $12 млрд для ведення війни у складний зимовий період. Американські політики зустрілися з українською делегацією біля Капітолію, де інший член палати представників, Майк Куіглі, який нещодавно зустрічався з Володимиром Зеленським у Києві, навпаки, підтримав членство України в НАТО:

"Боротьба за Україну — це першочергова причина, через яку сформували НАТО. Після Другої світової війни ми усвідомили, що не можна допустити, щоб авторитарний режим знищив демократичну країну. Я думаю, що ми повинні підтримати це (вступ за прискореною процедурою, — ред.)".

30 вересня президент Володимир Путін оголосив про анексію Донбасу, Херсонської та Запорізької областей після проведення псевдореферендумів. У присутності керівників окупаційних "адміністрацій" він підписав указ, який передбачає "приєднання" регіонів до Росії. Володимир Путін наголосив, що РФ захищатиме захоплені території.

Після цього Володимир Зеленський розповів про подання Україною заявки на прискорений вступ до НАТО. Таке рішення українська влада ухвалила під час Ставки верховного головнокомандувача. Президент нагадав, що прийняття в НАТО за прискореною процедурою можливе, нещодавно її запустили для Фінляндії та Швеції.