Заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО стало неожиданным для США, — Politico

Мнения американских политиков разделились: одни поддерживают украинцев, другие — не хотят ввязываться в войну с Россией.

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Заявление президента Владимира Зеленского о намерении Украины вступить в НАТО по ускоренной процедуре стало неожиданностью для Белого дома. Об этом изданию Politico рассказали два официальных лица из США.

Вступление Украины в НАТО стало весьма спорным вопросом для США из-за статьи №5 устава Альянса, которая предусматривает военную защиту любой страны-члена в случае нападения. Украинские территории подвергаются вооруженной агрессии с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, а также районы Донецкой и Луганской областей. Из-за высокой вероятности полномасштабного вторжения россиян, Украина стремилась стать членом НАТО для получения гарантий безопасности, однако многие политики в США не поддерживали такое решение, опасаясь ввязываться в войну с РФ.

Мнения американцев о судьбе Украины разделились. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 30 сентября высказалась против ускоренного вступления Украины в НАТО. В комментарии Politico она уклончиво заявила, что поддерживает предоставление Киеву "гарантий безопасности" и защиту демократии, но уже после победы в войне.

Немногим позже Конгресс США принял временный законопроект о выделении Украине помощи в размере $12 млрд для ведения войны в сложный зимний период. Американские политики встретились с украинской делегацией возле Капитолия, где другой член палаты представителей, Майк Куигли, который недавно встречался с Владимиром Зеленским в Киеве, напротив, поддержал членство Украины в НАТО:

"Борьба за Украину — это первоочередная причина, из-за которой сформировали НАТО. После Второй мировой войны мы осознали, что нельзя допустить, чтобы авторитарный режим уничтожил демократическую страну. Я думаю, что мы должны поддержать это (вступление по ускоренной процедуре, — ред.)".

30 сентября президент Владимир Путин объявил об аннексии Донбасса, Херсонской и Запорожской областей после проведения псевдореферендумов. В присутствии руководителей оккупационных "администраций" он подписал указ, предусматривающий "присоединение" регионов к России. Владимир Путин подчеркнул, что РФ будет защищать захваченные территории.

После этого Владимир Зеленский рассказал о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО. Такое решение украинские власти приняли в ходе Ставки верховного главнокомандующего. Президент напомнил, что принятие в НАТО по ускоренной процедуре возможно, недавно ее запустили для Финляндии и Швеции.