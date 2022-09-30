Україна переможе раніше: НАТО не втягнеться у війну з РФ, — Подоляк

На думку радника глави ОП, Україна може увійти до НАТО одночасно з деокупацією всіх територій. Подання заявки на прискорене членство в Альянсі прискорить постачання зброї для ЗСУ.

Related video

НАТО не братиме участі у війні України проти Росії, вона може закінчитися раніше, ніж Київ пройде всі бюрократичні процедури вступу до Альянсу. На цьому наголосив радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк в ефірі єдиного телемарафону.

Подання Україною заявки на прискорений вступ до НАТО, як сказав Подоляк, не вплине на війну з Росією та ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Радник відзначив початок нової ери та формування архітектури безпеки для України.

Заявка на прискорене членство в НАТО визначить стратегічний вектор і прискорить постачання зброї до України, додав він.

"Як Росія програє, після цього не буде жодних перешкод для нас вступити до НАТО", — сказав Подоляк.

Україна зможе одночасно зі звільненням своїх територій увійти до НАТО. Така схема запобігатиме масштабним війнам у Європі в майбутньому. Президент України Володимир Зеленський таким кроком зафіксував власну зовнішню політику країни, наголосив він.

"Для НАТО — основне завдання прийняти Україну, тому що є великий досвід участі у війні великої інтенсивності сучасного типу. У жодної країни НАТО немає такого досвіду", — підсумував радник.

Нагадаємо, що Зеленський 30 вересня заявив про подання заявки на прискорений вступ України до НАТО. Росія розцінила це як запрошення Альянсу в прямий воєнний конфлікт.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем раніше заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї в Україні має трактуватися як напад на НАТО.