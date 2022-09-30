Ядерний удар по Україні слід розглядати як напад на НАТО, — сенатор США (відео)

На думку американського сенатора Ліндсі Грема, реакція на застосування ядерної зброї має стати приголомшливою для Росії.

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Сенат США провів засідання, тему якого назвали так: "Від Нюрнберга до України: відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності". На засіданні виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який закликав не піддаватися ядерному шантажу Росії.

"Якщо [президент Росії Володимир] Путін використовує ядерну зброю в Україні, щоб змусити нас відступити, я думаю, реакція має бути приголомшливою, — наголосив Грем. — Наслідки мають бути катастрофічними для Росії, як говорив пан Салліван. Я підтримую цю заяву. І я сподіваюся, що й НАТО зробить таке саме. На мою думку, використання Росією ядерної зброї в Україні було б нападом саме на НАТО. Радіація не обмежувалася б Україною, вона поширювалася б по частинах Європи, які перебувають під прапором НАТО".

Нагадаємо, раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував погрозу Росії анексувати окуповані українські території та захищати завойоване за допомогою ядерної зброї. Він повідомив, що США не мають наміру піддаватися на шантаж. Крім того, Кремль попередили, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії: США та їхні союзники "відповідають рішуче".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України ймовірність ядерного удару по Україні розцінюють як дуже високу. Окупанти можуть використовувати ядерну зброю для знищення особового складу ЗСУ на лінії фронту, ключових командних центрів і об'єктів критичної інфраструктури. Зменшити ризики можуть постачання Україні протиракетних систем.

Як повідомлялося, 30 вересня Путін оголосив про анексію окупованих українських територій. Також російський диктатор пообіцяв захищати завойовані землі "усіма наявними засобами".