Ядерный удар по Украине нужно рассматривать, как нападение на НАТО, — сенатор США (видео)

По мнению американского сенатора Линдси Грэма, реакция на применение ядерного оружия должна стать ошеломляющей для России.

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Сенат США провел заседание, тему которого назвали так: "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечности". На заседании выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который призвал не поддаваться ядерному шантажу России.

"Если [президент России Владимир] Путин использует ядерное оружие в Украине, чтобы заставить нас отступить, я думаю, реакция должна быть ошеломляющей, — подчеркнул Грэм. — Последствия должны быть катастрофическими для России, как говорил господин Салливан. Я поддерживаю это заявление. И я надеюсь, что и НАТО сделает такое же. С моей точки зрения, использование Россией ядерного оружия в Украине было бы нападением именно на НАТО. Радиация не ограничивалась бы Украиной, она бы распространялась по частям Европы, которые находятся под флагом НАТО".

Напомним, ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал угрозу России аннексировать оккупированные украинские территории и защищать завоевания с помощью ядерного оружия. Он сообщил, что США не намерены поддаваться на шантаж. Более того, Кремль предупредили, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России: США и их союзники "ответят решительно".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины вероятность ядерного удар по Украине расценивают как очень высокую. Оккупанты могут использовать ядерное оружие для уничтожения личного состава ВСУ на линии фронта, ключевых командных центров и объектов критической инфраструктуры. Снизить риски могут поставки Украине противоракетных систем.

Как сообщалось, 30 сентября Путин объявил об аннексии оккупированных украинских территорий. Также российский диктатор пообещал защищать завоеванные земли "всеми имеющимися средствами".