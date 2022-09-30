Слом гегемонии Запада, мир с Украиной и возврат в СССР: 5 главных тезисов из речи Путина

Перед подписанием договоров о "вхождении" оккупированных территорий Украины в состав России, Владимир Путин произнес речь в Кремле. Он обвинял Запад в политике рэкета, желании уничтожить РФ и навязывании "извращений". Фокус выделил 5 главных тезисов из речи российского диктатора.

Related video

Российский президент Владимир Путин произнес длительную речь в Георгиевском зале Кремля перед церемонией подписания документов о "присоединении" к России временно оккупированных территорий Украины. Его риторика строилась на критике политики стран Запада и особенно США.

Враги занимаются лишь поиском шансов ослабить и развалить Россию, а народ ее превратить в рабов, полагает глава Кремля.

"Западу не дает покоя, что есть такая великая страна, с ее территорией и ресурсами. Все это время они искали новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтали. Раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание", — заявил Владимир Путин.

Диктатор успел поностальгировать по Советскому Союзу. Партийные элиты СССР, по его оценке, в 1991 году собрались в Беловежской пуще и без спроса граждан развалили великую страну.

Время прошло и оглядываться на прошлое Россия якобы не будет. США и ее союзникам не дает покоя то, что в мире есть новая "великая страна" Россия с ее территорией, природными богатствами и народом, который "не живет по чужой указке", заметил он.

Украина должна немедленно прекратить огонь

Вооруженные силы Украины должны немедленно прекратить огонь, а киевские власти — вернуться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров", — сказал президент.

Власти РФ готовы к переговорам с Украиной и не раз об этом говорили, добавил Путин.

Без "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областей: Москва — за диалог с Киевом

Жители Донецкой и Луганской, а также захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей "сделали однозначный выбор". Россия его обсуждать не будет и "не предаст".

"Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру", — сказал Путин.

Россия, как отметил диктатор, будет защищать "свою землю" всеми имеющимися силами и средствами, видя в этом "великую освободительную миссию".

Путин обещает восстановить разрушенные города и села в оккупированных территориях Украины. По его словам, там отстроят дома, школы, больницы, театры, промышленность системы здравоохранения и образования.

"Будем работать над повышением уровня безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России", — заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский до путинской речи заявил, что если Россия "присоединит" захваченные украинские территории, Киев не будет с ним ни о чем говорить.

Мир уже не будет как прежде

США, как отметил Путин, ведет политику грабежа и рэкета, а Россия понимает ответственность перед миром и собирается привести в чувство "горячие головы".

"Нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена. Ее реальные хозяева будут до конца цепляться за нее, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения все той же модели грабежей и рэкета", — сказал глава РФ.

[ + – ] Путин назвал позором то, что лидеры некоторых западных стран "глотают американское хамство"

Сейчас в мире происходят революционные трансформации фундаментального характера. Формируются новые центры развития, которые представляют большинство мирового сообщества.

"Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет", — сказал Путин.

Создали прецендент: США первыми применили ядерное оружие

Президент Владимир Путин заявил, что США создали прецедент, когда применили ядерное оружие в 1945 году в японских городах Хиросима и Нагасаки.

"США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент", — отметил он.

Диктатор добавил, что США "оккупируют Германию, Корею и Японию, но говорят о равноправии". Путин назвал позором то, что лидеры некоторых западных стран "глотают американское хамство".

"Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании. Речь о сдерживании — лукавство", — заявил он.

Вашингтон якобы сдерживает Россию, Китай и Иран, в очереди другие страны и союзники США.

Запад навязывает России "извращения"

По мнению президента, Запад навязыват РФ много "извращений" и благодаря этому россияне деградируют и вымирают. Народ России должен встать встать на защиту детей и правнуков от "порабощения".

"Разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы у нас был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили уже. Разве мы хотим, чтобы детям с начальных классов навязывали извращения… Чтобы им вдалбливали, что вместо мужчины и женщины якобы существуют еще некие гендеры и предлагали сделать операцию по смене пола?" — спросил он.

Россия, по его мнению, воюет сейчас за невозможность в будущем вычеркнуть ее культуру и язык.

"Это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, борьба против порабощения нашего народа", — подчеркнул Путин.

По его словам, претензии на мировое господство не раз разбивались о мужество россиян, и сейчас РФ тоже стала на защиту собственных ценностей.

Путин подписал договоры о "вхождении" оккупированных территорий Украины в состав РФ

Президент России Владимир Путин вместе с главарями "ДНР", "ЛНР" и коллаборантами из Херсонской и Запорожской областей — Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Владимиром Сальдо и Евгением Балицким подписали договоры о "вхождении" оккупированных территорий в состав РФ. По задумке Кремля, территории получат права новых субъектов.

"За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история. Они сделали выбор — быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней", — заявил диктатор.

Далее включили гимн России, по окончании Путин и главари оккупированных территорий сложили руки и вместе с залом начали скандировать: "Россия! Россия!"

Напомним, что Владимир Путин 30 сентября подписал так называемое соглашение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Атаки Вооруженных сил Украины по этим территориям Кремль воспримет как удар по России.

Американское издание Politico назвало 12 кандидатов на место Путина после смены его режима. В этом списке есть секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и экс-президент страны Дмитрий Медведев.