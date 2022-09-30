Злам гегемонії Заходу, мир із Україною та повернення до СРСР: 5 головних тез із промови Путіна

Перед підписанням договорів про "входження" окупованих територій України до складу Росії Володимир Путін виголосив промову в Кремлі. Він звинувачував Захід у політиці рекету, бажанні знищити РФ і нав'язуванні "збочень". Фокус виділив 5 основних тез із промови російського диктатора.

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Російський президент Володимир Путін виголосив тривалу промову в Георгіївській залі Кремля перед церемонією підписання документів про "приєднання" до Росії тимчасово окупованих територій України. Його риторика будувалася на критиці політики країн Заходу, і особливо США.

Вороги займаються лише пошуком шансів послабити й розвалити Росію, а народ її перетворити на рабів, вважає глава Кремля.

"Заходу не дає спокою, що є така велика країна, з її територією та ресурсами. Весь цей час вони шукали новий шанс вдарити по нас, послабити й розвалити Росію, про що завжди мріяли. Роздробити нашу державу, нацькувати народи один на одного, приректи їх на злидні та вимирання", — заявив Володимир Путін.

Диктатор встиг поностальгувати за Радянським Союзом. Партійні еліти СРСР, за його оцінкою, 1991 року зібралися в Біловезькій пущі та без думки громадян розвалили велику країну.

Час минув, і озиратися на минуле Росія нібито не буде. США та її союзникам не дає спокою те, що у світі є нова "велика країна" Росія з її територією, природними багатствами та народом, яка "не живе за чужою вказівкою", зауважив він.

Україна має негайно припинити вогонь

Збройні сили України мають негайно припинити вогонь, а київська влада — повернутися за стіл переговорів, заявив президент Росії Володимир Путін.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, усі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще 2014 року, і повернутися за стіл переговорів", — сказав президент.

Влада РФ готова до переговорів із Україною та не раз про це говорила, додав Путін.

Без "Л/ДНР", Херсонської та Запорізької областей: Москва — за діалог із Києвом

Мешканці Донецької та Луганської, а також захоплених територій Херсонської та Запорізької областей "зробили однозначний вибір". Росія його обговорювати не буде і "не зрадить".

"Сьогоднішня київська влада має ставитись до цього вільного волевиявлення з повагою та ніяк інакше. Тільки таким може бути шлях до миру", — сказав Путін.

Росія, як зазначив диктатор, захищатиме "свою землю" всіма наявними силами та засобами, бачачи в цьому "велику визвольну місію".

Путін обіцяє відновити зруйновані міста й села в окупованих територіях України. За його словами, там відбудують будинки, школи, лікарні, театри, промисловість системи охорони здоров'я й освіти.

"Працюватимемо над підвищенням рівня безпеки. Разом зробимо так, щоб громадяни в нових регіонах відчували підтримку всього народу Росії", — заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський до путінської промови заявив, що якщо Росія "приєднає" захоплені українські території, Київ не буде з ним ні про що говорити.

Світ уже не буде як раніше

США, як зазначив Путін, веде політику пограбування та рекету, а Росія розуміє відповідальність перед світом і збирається привести до тями "гарячі голови".

"Нинішня неоколоніальна модель зрештою приречена. Її реальні господарі до кінця чіплятимуться за неї, їм просто нема чого запропонувати світові, крім збереження тієї ж моделі грабежів і рекету", — сказав глава РФ.

[ + – ] Путін назвав ганьбою те, що лідери деяких західних країн "ковтають американське хамство"

Нині у світі відбуваються революційні трансформації фундаментального характеру. Формуються нові центри розвитку, які представляють більшість світової спільноти.

"Злам західної гегемонії, який почався, незворотний. І знову повторю: як раніше, вже не буде", — сказав Путін.

Створили прецендент: США першими застосували ядерну зброю

Президент Володимир Путін заявив, що США створили прецедент, коли застосували ядерну зброю 1945 року в японських містах Хіросіма та Нагасакі.

"США — єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю, знищивши японські міста Хіросіму та Нагасакі. До речі, створили прецедент", — зазначив він.

Диктатор додав, що США "окуповують Німеччину, Корею та Японію, але говорять про рівноправність". Путін назвав ганьбою те, що лідери деяких західних країн "ковтають американське хамство".

"Воєнні доктрини США та НАТО будуються на домінуванні. Мова про стримування — лукавство", — заявив він.

Вашингтон нібито стримує Росію, Китай та Іран, у черзі інші країни та союзники США.

Захід нав'язує Росії "збочення"

На думку президента, Захід нав'язують РФ багато "збочень", і завдяки цьому росіяни деградують та вимирають. Народ Росії повинен стати на захист дітей і правнуків від "поневолення".

"Хіба ми хочемо, щоб замість мами й тата в нас був батько номер один, номер два, номер три? Зовсім збожеволіли вже. Хіба ми хочемо, щоб дітям із початкових класів нав'язували збочення... Щоб їм втовкмачували, що замість чоловіка та жінки нібито існують ще деякі гендери та пропонували зробити операцію зі зміни статі?" — спитав він.

Росія, на його думку, зараз воює за неможливість у майбутньому викреслити її культуру та мову.

"Це поле битви за наш народ, за велику історичну Росію, боротьба проти поневолення нашого народу", — наголосив Путін.

За його словами, претензії на світове панування неодноразово розбивалися об мужність росіян, і зараз РФ теж стала на захист власних цінностей.

Путін підписав договори про "входження" окупованих територій України до складу РФ

Президент Росії Володимир Путін разом із ватажками "ДНР", "ЛНР" і колаборантами з Херсонської та Запорізької областей — Денисом Пушиліним, Леонідом Пасічником, Володимиром Сальдо та Євгеном Балицьким — підписали договори про "входження" окупованих територій до складу РФ. За задумом Кремля, території матимуть права нових суб'єктів.

"За вибором мільйонів мешканців у Донецькій і Луганській народних республіках, у Запорізькій і Херсонській областях — наша спільна доля й тисячолітня історія. Вони зробили вибір — бути зі своїм народом, бути з Батьківщиною, жити її долею, перемагати разом із нею", — заявив диктатор.

Далі увімкнули гімн Росії, після закінчення Путін і ватажки окупованих територій склали руки та разом із залом почали скандувати: "Росія! Росія!"

Нагадаємо, що Володимир Путін 30 вересня підписав так звану угоду про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Атаки Збройних сил України по цих територіях Кремль сприйме як удар по Росії.

Американське видання Politico назвало 12 кандидатів на місце Путіна після зміни його режиму. У цьому списку є секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев і експрезидент країни Дмитро Медведєв.