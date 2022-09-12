"Не говоритиму з тими, хто висуває ультиматуми": Зеленський про переговори з РФ

За словами президента України, переговори з Москвою можливі лише після повного звільнення українських територій. Усі мирні домовленості даватимуть лише перепочинок для Кремля.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу CNN, в якому заявив, що переговори з РФ неможливі, поки вони говорять мовою ультиматумів.

На запитання Фаріда Закарії, чи можливі переговори з РФ, український президент сказав, що в ультимативній формі переговори з РФ не відбудуться. З боку Кремля наразі не відчувається бажання проводити переговори. Деякі країни хочуть, щоб Україна зупинилася та розпочалися переговори на кшталт Мінського формату. Однак, по суті, це порожні розмови, які тільки дадуть перепочинок для Кремля.

"На сьогодні ні. Я не бачу бажання з їхнього боку бути конструктивними. Їхні ультиматуми, мені все одно, хто їх вимовляє. Це мій принцип, я не говоритиму з тими, хто висуває ультиматуми", — заявив Зеленський.

Також президент Зеленський заявив, що Україна не просто стоятиме і нічого не робитиме. Росія намагається "поглинути Україну кроком за кроком". Збройні сили України поступово відвойовуватимуть території, Україна не розмовлятиме з РФ доки не вийде на свої кордони. Вже після відвоювання українських територій переговори доведеться вести, оскільки РФ залишиться сусідом для України.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі запропонував своє посередництво між РФ та Україною для переговорів. До процесу він пропонує підключити Ангелу Меркель.

Раніше в РФ заявили, що Путін та Зеленський не зацікавлені у проведенні зустрічі. Для цього потрібно "збудувати фундамент" на основі раніше досягнутих домовленостей.