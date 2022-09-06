У Путіна назвали умови для проведення зустрічі із Зеленським

Ні Україна, ні Москва, за словами речника російського президента Дмитра Пєскова, не зацікавлені у зустрічі заради зустрічі.

Зустріч між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним можуть провести за певних умов. Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, виступаючи на Східному економічному форумі, який проходить з 5 по 8 вересня у Владивостоці.

За його словами, для організації переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним щодо врегулювання повномасштабної війни необхідно "побудувати фундамент тих домовленостей", які були б закріплені на найвищому рівні.

Пєсков наголосив, що ні Україні, ні Росії не потребує зустріч заради зустрічі.

"Що стосується зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно проробити роботу і побудувати фундамент для домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні", — продовжив прессекретар Володимира Путіна і додав, що на сьогодні про організацію переговорів між президентами не йдеться.

Під час виступу на ВЕФ-2022 Дмитро Пєсков також анонсував поїздку президента РФ на окупований Донбас. Конкретних термінів речник глави Кремля не озвучив, але запевнив, що такий візит Володимира Путіна обов'язково відбудеться.

Варто зазначити, що наприкінці серпня у німецьких ЗМІ з'являлася інформація, що ліве крило партії канцлера ФРН Олафа Шольца вимагає припинити постачання озброєння в Україну та відновити переговорний процес із РФ щодо припинення повномасштабної війни. Крім цього, соратники політика розглядають комуністичний Китай як посередника, який може налагодити контакти між Києвом та Москвою.