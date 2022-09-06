У Путіна розповіли, коли він приїде на Донбас
Речник російського лідера запевнив, що поїздка обов'язково відбудеться, але не назвав жодних конкретних термінів.
Президент Росії Володимир Путін приїде на окупований Донбас "коли настане час". Про це заявив Дмитро Пєсков — прессекретар глави РФ — на Східному економічному форумі у вівторок, 6 вересня.
"Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, така поїздка відбудеться", — сказав прессекретар російського президента.
Однак конкретних термінів, у які глава РФ може відвідати окуповані Донецьку та Луганську області, Пєсков не позначив.
Крім того, він додав, що у Володимира Путіна щодо Донбасу "великі плани".
"І будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні зусилля для відновлення всіх систем життєзабезпечення. Це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти", — переконував журналістів Пєсков.
Плани Росії на Донбас: що відомо
За даними російських журналістів, у Кремлі можуть перенести "референдуми" щодо приєднання окупованих територій України, запланованих на 11 вересня. Однією з причин став повільний поступ на Донбасі.
План наступу в Україні змінювався вже багато разів, і тепер Кремль сподівається, що російським військам вдасться повністю окупувати Донецьку область до настання зими.
Тепер у Кремлі хочуть до кінця осені провести псевдореферендуми щодо входження тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Згідно з одним зі сценаріїв це може статися 4 листопада, у День народної єдності РФ.
Нагадаємо, що у Кремлі не знають, чи поїде Путін на саміт G20. Одним із факторів, які врахують у Кремлі для ухвалення рішення, є безпека лідера держави-агресора.
Фокус також писав про те, що президент Росії Володимир Путін вважає, що країною вранішнього сонця повинні називати Росію, а не Японію. Російський лідер заявив, що найсхідніший регіон світу — Камчатка, тому країною сонця, яке сходить, потрібно називати РФ.