У Кремлі не знають, чи Путін поїде на саміт G20: переживають за його безпеку

У прокремлівських ЗМІ припустили, що їхати на саміт "Великої двадцятки" в Індонезію може бути надто небезпечно для Путіна "в нинішній ситуації".

В Адміністрації президента Росії Володимира Путіна поки не знають, чи приїде він на саміт "Великої двадцятки", який пройде 15-16 листопада в Індонезії. Одним із факторів, які враховуватимуть у Кремлі для ухвалення рішення, є безпека лідера держави-агресора. Про це в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Зокрема, обговорюючи з Пєсковим прийдешній саміт G20, представник прокремлівського ЗМІ запитав співрозмовника: "Якщо (Путін) поїде, це не надто небезпечно в нинішній ситуації?"

Відповідаючи на це запитання, представник Кремля заявив, що російське керівництво вдячне країні-організатору заходу, проте остаточне рішення поки не прийнято.

"Щоб ухвалити рішення про формат нашої участі... Братимуть до уваги всі фактори, зокрема фактори безпеки", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, Білий дім США вимагає від Індонезії не допускати Росію на саміт G20. З аналогічною ініціативою виступила і чинна міністр закордонних справ Великобританії, кандидатка на пост прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ліз Трасс.

Водночас Вашингтон наполягає на тому, що президенту України Володимиру Зеленському слід особисто взяти участь у заході. Про те, що українського лідера запросили на саміт на Балі, він сам повідомив наприкінці квітня.