Трасс проти участі Росії у G20 — Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін не повинен брати участь у саміті в Індонезії через війну, яку розв'язав проти України, зазначила глава МЗС Великої Британії.

Російська Федерація не має морального права засідати у "великій двадцятці", заявила глава міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пише Reuters.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, глава міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс вважає, що глава Росії Володимир Путін не повинен брати участь у саміті в Індонезії через війну проти України.

"Ми вітаємо зусилля Індонезії щодо забезпечення врахування наслідків війни з Росією на зустрічах G20, а також ознаки того, що Україну може представляти президент Володимир Зеленський на саміті лідерів G20", — йдеться у заяві.

Раніше ми повідомляли, що міністри закордонних справ G20 мають різні погляди на війну в Україні. За словами голови дипломатії ЄС, у країнах "Великої двадцятки" йде "битва наративів". Позиція Європейського Союзу щодо війни в Україні поки не у виграші.

Нагадаємо, що Білий дім вимагає від Індонезії не допускати РФ на саміт G20. За словами ексспікера Джен Псакі, президент Володимир Путін не демонструє готовності вести конструктивні переговори.