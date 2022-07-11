Міністри закордонних справ G20 мають різні погляди на війну в Україні, — Боррель

За словами голови дипломатії ЄС, у країнах "Великої двадцятки" йде "битва наративів". Позиція Європейського союзу на війну в Україні поки не у виграші.

У міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки залишаються різні погляди на війну в Україні. Про це у своєму блозі заявив верховний представник ЄС із питань закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.

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Такий висновок політик зробив після зустрічі голів дипломатичних відомств на Балі минулого тижня.

"Глобальна битва наративів у самому розпалі, і поки що ми не у виграші. Як ЄС ми повинні й надалі спростовувати російську брехню та військову пропаганду, роз'яснюючи, хто несе відповідальність за агресію і, отже, за її наслідки", — зокрема, прокоментував він.

Міністри закордонних справ сходяться у своєму баченні абстрактних термінів, таких як захист територіального суверенітету й незастосування сили, вважає Боррель.

"Однак це часто має інший вигляд, коли йдеться про конкретні речі. Як у разі наслідків, наприклад, неспровокованої війни Росії проти України", — зазначив політик.

Так, якщо країни "Великої сімки" та їхні союзники єдині в засудженні військової агресії та прагненні притягнути Росію до відповідальності, то більшість країн "глобального Півдня" дотримуються іншої точки зору, каже Боррель.

Частина міністрів більше стурбована наслідками для своїх країн, а не тим, хто несе відповідальність, деякі скаржаться на "подвійні стандарти" або хочуть зберегти хороші відносини з країною-агресором, інші побоюються займати чиюсь позицію, тому що це поставить під загрозу їхні геополітичні інтереси. Він також підкреслив, що національні інтереси часто перевершують загальну відданість вищим ідеалам.

Глава європейської дипломатії розповів і про розбіжності під час обговорення теми продовольчої та енергетичної безпеки. При цьому Боррель нагадав, що криза викликана не Євросоюзом чи міжнародними санкціями, а безпосередньо воєнними діями РФ.

"Перед обличчям агресії ніхто не може залишатися нейтральним", — додав європейський дипломат.

Раніше Фокус розповідав, чому зустріч глав МЗС G20 стала демонстрацією цивілізаційного розколу. Зустріч відбулася в очному форматі на Балі в Індонезії. Серед інших, на неї прибув і голова російського МЗС Сергій Лавров, якому його колеги з інших країн влаштували бойкот. Зокрема представники країн "Великої сімки" відмовилися робити спільну фотографію та обідати з главою МЗС РФ.