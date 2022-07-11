Министры иностранных дел G20 имеют разные взгляды на войну в Украине, — Боррель

По словам главы дипломатии ЕС, в странах "Большой двадцатки" идет "битва нарративов". Точка зрения Европейского союза на войну в Украине пока не в выигрыше.

У министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" остаются разные взгляды на войну в Украине. Об этом у себя в блоге заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Такой вывод политик сделал после встречи глав дипломатических ведомств на Бали на прошлой неделе.

"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия", — в частности, прокомментировал он.

Министры иностранных дел сходятся в своем видении абстрактных терминов — таких как защита территориального суверенитета и неприменения силы, считает Боррель.

"Однако это часто выглядит иначе, когда речь идет о конкретных вещах. Как в случае последствий, к примеру, неспровоцированной войны России против Украины", — отметил политик.

Так, если страны "Большой семерки" и их союзники едины в осуждении военной агрессии и стремлении привлечь Россию к ответственности, то большинство стран "глобального Юга" придерживаются другой точки зрения, говорит Боррель.

Часть министров больше обеспокоена последствиями для своих стран, а не тем, кто несет ответственность, некоторые жалуются на "двойные стандарты" или хотят сохранить хорошие отношения со страной-агрессором, другие опасаются занимать чью-либо позицию, опасаясь, что это поставит под угрозу их геополитические интересы. Он также подчеркнул, что национальные интересы часто превосходят всеобщую приверженность более высоким идеалам.

Глава европейской дипломатии рассказал и о разногласиях при обсуждении темы продовольственной и энергетической безопасности. При этом Боррель напомнил, что кризис вызван не Евросоюзом или международными санкциями, а непосредственно военными действиями РФ.

"Перед лицом агрессии никто не может оставаться нейтральным", — добавил европейский дипломат.

Ранее Фокус рассказывал, почему встреча глав МИД G20 стала демонстрацией цивилизационного раскола. Встреча состоялась в очном формате на Бали в Индонезии. Среди прочих, на нее прибыл и глава российского МИДа Сергей Лавров, которому его коллеги из других стран устроили устроили бойкот. В частности, представители стран "Большой семерки" отказались делать совместную фотографию и обедать с главой МИД РФ.