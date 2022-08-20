Трасс против участия России в G20 — Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин не должен брать участие в саммите в Индонезии из-за войны, которую развязал против Украины, отметила глава МИД Великобритании.

Российская Федерация не имеет морального права заседать в "большой двадцатке", заявила представитель министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс считает, что глава России Владимир Путин не должен брать участие в саммите в Индонезии из-за войны против Украины.

"Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению учета последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Владимир Зеленский на саммите лидеров G20", — говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что министры иностранных дел G20 имеют разные взгляды на войну в Украине. По словам главы дипломатии ЕС, в странах "Большой двадцатки" идет "битва нарративов". Точка зрения Европейского Союза по войне в Украине пока не в выигрыше.

Напомним, что Белый дом потребовал от Индонезии не допускать РФ на саммит G20. По словам экс-спикера Джейн Псаки, президент Владимир Путин не демонстрирует готовности вести конструктивные переговоры.