Белый дом США потребовал от Индонезии не допускать Россию на саммит G20

По словам Джейн Псаки, президент Владимир Путин не демонстрирует готовности вести конструктивные переговоры.

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Администрация президента США Джо Байдена призвала власти Индонезии, хозяйки саммита G-20, не допускать Россию на встречу стран "Большой двадцатки" ближайшей осенью. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки рассказала подробности во время брифинга 29 апреля.

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По словам Псаки, страна-хозяйка G20, Индонезия, пригласила российского президента Владимира Путина на встречу, запланированную в ноябре 2022 года на Бали, еще до вторжения российских войск в Украину. Белый дом уверен, что дипломатические усилия могут положить конец войне и глава Кремля мог бы закончить ее хоть завтра. Правительство США также поддерживает участие украинцев в саммите, однако не видит признаков того, что Россия собирается вести конструктивный разговор на эту тему.

"Мы не можем предсказать на данный момент, как это будет выглядеть, — сообщила Джейн Псаки. — Мы выразили свое мнение: мы не думаем, что они должны быть частью этого мероприятия, как публично, так и в частном порядке".

В начале апреля США заявили, что не желают участвовать в саммите G20 одновременно с Россией. По словам министра финансов Джанет Йеллен, правительство РФ после вторжения в Украину больше не может вести дела ни с одним из экономических институтов. Она же призвала бойкотировать саммит "Большой двадцатки", если на него прибудут представители России.

Выступая на конференции в Брюсселе, президент США Джо Байден призвал исключить РФ из G20, однако для принятия такого решения другие участники должны предоставить свое согласие. Байден также предложил пригласить на мероприятие представителей Украины.

Недавно президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на G20 как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского. Он надеется, что саммит станет катализатором для прекращения войны на территории Украины. По данным СМИ, Владимир Путин согласился лично приехать на саммит G20 в Индонезии.