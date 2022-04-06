Бойкот G20: США не будет участвовать в саммите "двадцатки" вместе с Россией

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, РФ уже не может как прежде вести свои дела ни в одном из финансовых институтов.

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Министр финансов США Джанет Йеллен сегодня, 6 апреля, заявила, что США не будут участвовать во встречах "Большой двадцатки" (G20), в которых принимает участие Российская Федерация, сообщает телеканал CNN.

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Выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, Йеллен сказала, что она ясно обозначила эту позиции перед другим министрам финансов в клубе.

"Президент Байден ясно дал понять, и я безусловно с ним согласна, что Россия не может как обычно вести свои дела ни в одном из финансовых институтов", — сказала Йеллен.

По ее словам, американский президент попросил исключить представительство РФ из G20, и в связи с этим министр обратилась к своим коллегам в Индонезии с предупреждением бойкотировать встречу "двадцатки" в том случае, если там будут присутствовать представители из России. Отмечается, что Йеллен имеет в виду саммит лидеров G20, который запланирован на ноябрь месяц в Индонезии.

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Стоит упомянуть, что 24 марта президент Байден на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна быть исключена из G20, но для официального оформления этого шага необходимо согласие других членов. Он подчеркнул, что если Индонезия и другие страны не согласятся на это, то на саммит следует пригласить представителей из Украины.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет голосовать за энергетические санкции против России, поскольку правительство прежде всего заботится о безопасности собственного народа. Вместе с тем, министр иностранных дел страны Петер Сийарто заявил, что Будапешт не станет рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому не станет поставлять оружие Украине.

Министерство финансов США 31 марта одобрило новый пакет антироссийских санкций. В частности в список Минфина США попали предприятия: "Сертал", "Серния инжиниринг", НИИ "Вектор", АО "Микрон" и "Т-Платформы".