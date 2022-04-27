Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии. Туда должен приехать Путин

Президента РФ просили посетить саммит глав государств G20, который пройдет в ноябре на острове Бали. При этом американский лидер Джо Байден отказался сидеть с Путиным за одним столом.

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Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского принять участие в саммите G20. Об этом глава государства написал в Twitter.

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Два президента пообщались по телефону. Зеленский поблагодарил Видодо за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и за четкую позицию страны в ООН.

Лидеры государства обсудили проблемы продовольственной безопасности, добавил Зеленский.

Саммит G20 в Индонезии – проблема с Путиным

Индонезия в этом году председательствует в 17-й встрече глав государств группы G20. Саммит пройдет с 15 по 16 ноября этого года на острове Бали. Впервые в нем примет участие новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Министр финансов США Джанет Йеллен 6 апреля говорила, что Штаты не станут участвовать во встречах "большой двадцатки", на которых будет РФ. Лидер США Джо Байден просил исключить представителя России из G20.

[ + – ] Байден заявил, что в любом случае не сядет за один стол с Путиным

Власти Индонезии ранее не стали отзывать приглашение на саммит для президента РФ Владимира Путина. Россия является членом G-20, наряду с Китаем и Индией. Собеседники агентства Bloomberg говорили, что Байден, в любом случае не сядет за один стол с Путиным.

Президент страны-агрессора, по данным агентства, еще не решил, будет ли участвовать в саммите G20. Он ждет, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько месяцев.

Россия готова участвовать в G20, этот формат важен, но в случае ее исключения "ничего смертельного не произойдет", заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в случае исключения РФ из G20 "ничего смертельного не произойдет". Большая часть участников организации, по его словам, находится в состоянии экономической войны с Россией.