Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии. Туда должен приехать Путин
Президента РФ просили посетить саммит глав государств G20, который пройдет в ноябре на острове Бали. При этом американский лидер Джо Байден отказался сидеть с Путиным за одним столом.
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Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского принять участие в саммите G20. Об этом глава государства написал в Twitter.
Два президента пообщались по телефону. Зеленский поблагодарил Видодо за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и за четкую позицию страны в ООН.
Лидеры государства обсудили проблемы продовольственной безопасности, добавил Зеленский.
Саммит G20 в Индонезии – проблема с Путиным
Индонезия в этом году председательствует в 17-й встрече глав государств группы G20. Саммит пройдет с 15 по 16 ноября этого года на острове Бали. Впервые в нем примет участие новый канцлер Германии Олаф Шольц.
Министр финансов США Джанет Йеллен 6 апреля говорила, что Штаты не станут участвовать во встречах "большой двадцатки", на которых будет РФ. Лидер США Джо Байден просил исключить представителя России из G20.
Власти Индонезии ранее не стали отзывать приглашение на саммит для президента РФ Владимира Путина. Россия является членом G-20, наряду с Китаем и Индией. Собеседники агентства Bloomberg говорили, что Байден, в любом случае не сядет за один стол с Путиным.
Президент страны-агрессора, по данным агентства, еще не решил, будет ли участвовать в саммите G20. Он ждет, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько месяцев.
Россия готова участвовать в G20, этот формат важен, но в случае ее исключения "ничего смертельного не произойдет", заявил Песков.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в случае исключения РФ из G20 "ничего смертельного не произойдет". Большая часть участников организации, по его словам, находится в состоянии экономической войны с Россией.